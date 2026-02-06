Beatriz y Eugenia de York reaccionan ante las nuevas revelaciones de Andrés en el caso Epstein: “Se sienten engañadas”

Mientras continúan saliendo a la luz nuevas revelaciones sobre el alcance de los vínculos del criminal Jeffrey Epstein y la cercana relación que mantenía con el ex príncipe Andrés y su ex esposa, Sarah Ferguson, sus hijas, Beatriz y Eugenia de York, se sienten horrorizadas.

Beatriz y Eugenia han visto con preocupación cómo la reciente publicación de correos vinculados al caso Epstein ha generado nuevas revelaciones que contradicen la versión sostenida durante años por su padre, el ex príncipe Andrés.

Beatriz y Eugenia de York se sienten “engañadas” por su padre Andrés Mountbatten-Windsor

Andrés sostuvo por años que rompió toda relación con Epstein en 2010, pero documentos posteriores sugieren lo contrario, incluido un correo de 2011 en el que, tras la difusión de la polémica fotografía con Virginia Giuffre, habría escrito a Epstein: “Parece que estamos juntos en esto”.

“Están bastante divididas porque creyeron a su padre”, dice el renombrado autor real Robert Jobson. “Al igual que la difunta reina y Carlos, Andrés les contó a todos la misma historia, que no había hecho nada malo. Tengo entendido que se sienten bastante engañadas por todo esto”.

Las revelaciones también han resultado profundamente dañinas para su madre, Sarah Ferguson, pues los correos electrónicos recién publicados parecen indicar que Ferguson llevó a sus hijas a visitar a Epstein pocos días después de su liberación de prisión en 2009.

¿Cómo han afectado a Beatriz y Eugenia las nuevas acusaciones contra sus padres?

Jobson le dijo a la revista People que Eugenia y Beatriz están luchando con las consecuencias del pasado de su padre: “Creo que creyeron a su padre, y ahora todo ha salido mal. Sé que Eugenie, especialmente, lo ha encontrado muy difícil”.

La situación se ha complicado aún más por las acusaciones que ahora se centran en su madre.

“Estoy impactado por lo que ha salido”, añade Jobson. “En ese momento solo tenían 19 o 20 años. Si, a esa edad, tus padres dicen que vamos a ver a alguien que es amigo suyo, no le das más importancia a eso”.

El enfoque público mesurado de las hermanas tampoco ha pasado desapercibido, el historiador asegura: “La discreción con la que se han comportado durante las controversias de sus padres también dice mucho”.

Jobson no cree que las hermanas rompan completamente los lazos con sus padres, pero dice que es poco probable que presenten una muestra pública de unidad a corto plazo.

