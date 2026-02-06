Super bowl 2026: lo que nadie te ha dicho de la presentación de Bad Bunny

El Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina y sí… todos hablan del espectáculo de medio tiempo, pero hay detalles curiosos y datos que poca gente está mencionando sobre lo que Bad Bunny tiene preparado para su gran noche.

Fecha, hora y lugar del Super Bowl 2026

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026, con el kickoff programado a las 6:30 p.m. ET (que sería alrededor de 5:30 p.m. hora de Ciudad de México) desde el icónico Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Esto significa que Bad Bunny no subirá al escenario inmediato; el espectáculo de medio tiempo suele ocurrir aproximadamente una hora y media después del inicio del juego, es decir entre las 7:00 y 7:30 p.m. ET, aunque podría variar según cómo se desarrolle el partido.

Bad Bunny: no es su primera vez en el Super Bowl

Aunque muchos puedan pensar que ésta es su primera gran presentación en el Super Bowl, lo cierto es que Bad Bunny ya estuvo en el halftime show de 2020 apoyando a Jennifer Lopez y Shakira. Esta vez será distinto: es el artista principal y probablemente el primero en cantar mayormente en español como cabeza de cartel.

Eso no solo marca un hito artístico, sino que también subraya cómo la cultura latina está ocupando espacios más grandes en el entretenimiento global.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora verlo? Logan Bowles/Getty Images

¿Qué se espera de su set?

Aquí viene lo divertido: aunque no hay un setlist oficial confirmado, varias filtraciones y rumores señalan que Bad Bunny podría interpretar varios de sus éxitos más conocidos, incluyendo temas como Titi Me Preguntó, DtMF (Debí Tirar Más Fotos), Me Porto Bonito, Yo Perreo Sola y Callaíta —todos favoritos del público—.

Y sí, también circula la posibilidad de que artistas invitados como Cardi B o J Balvin se unan para elevar aún más la energía del espectáculo, aunque —insistimos— eso no ha sido confirmado oficialmente.

También lee: Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora verlo?

Bad Bunny ha dejado claro en entrevistas previas que su presentación será una celebración de la cultura latina, con ritmo, baile y mucha energía, más allá de solo cantar canciones. ¿El objetivo? Que todos, en inglés o español, bailen desde el corazón.

