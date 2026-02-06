Suscríbete
Entretenimiento

Super bowl 2026: lo que nadie te ha dicho de la presentación de Bad Bunny

Este Super Bowl 2026 no solo es un partido de fútbol americano, sino una plataforma cultural gigantesca, y la actuación de Bad Bunny podría ser uno de los momentos más recordados.

Febrero 06, 2026 • 
Karen Luna
gettyimages-2144844543-594x594.jpg

Super bowl 2026: lo que nadie te ha dicho de la presentación de Bad Bunny

Getty Images

El Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina y sí… todos hablan del espectáculo de medio tiempo, pero hay detalles curiosos y datos que poca gente está mencionando sobre lo que Bad Bunny tiene preparado para su gran noche.

Fecha, hora y lugar del Super Bowl 2026

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026, con el kickoff programado a las 6:30 p.m. ET (que sería alrededor de 5:30 p.m. hora de Ciudad de México) desde el icónico Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Esto significa que Bad Bunny no subirá al escenario inmediato; el espectáculo de medio tiempo suele ocurrir aproximadamente una hora y media después del inicio del juego, es decir entre las 7:00 y 7:30 p.m. ET, aunque podría variar según cómo se desarrolle el partido.

Bad Bunny: no es su primera vez en el Super Bowl

Aunque muchos puedan pensar que ésta es su primera gran presentación en el Super Bowl, lo cierto es que Bad Bunny ya estuvo en el halftime show de 2020 apoyando a Jennifer Lopez y Shakira. Esta vez será distinto: es el artista principal y probablemente el primero en cantar mayormente en español como cabeza de cartel.

Eso no solo marca un hito artístico, sino que también subraya cómo la cultura latina está ocupando espacios más grandes en el entretenimiento global.

Super Bowl LX Pregame & Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Press Conference

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora verlo?

Logan Bowles/Getty Images

¿Qué se espera de su set?

Aquí viene lo divertido: aunque no hay un setlist oficial confirmado, varias filtraciones y rumores señalan que Bad Bunny podría interpretar varios de sus éxitos más conocidos, incluyendo temas como Titi Me Preguntó, DtMF (Debí Tirar Más Fotos), Me Porto Bonito, Yo Perreo Sola y Callaíta —todos favoritos del público—.

Y sí, también circula la posibilidad de que artistas invitados como Cardi B o J Balvin se unan para elevar aún más la energía del espectáculo, aunque —insistimos— eso no ha sido confirmado oficialmente.

También lee: Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora verlo?

Bad Bunny ha dejado claro en entrevistas previas que su presentación será una celebración de la cultura latina, con ritmo, baile y mucha energía, más allá de solo cantar canciones. ¿El objetivo? Que todos, en inglés o español, bailen desde el corazón.

Bad Bunny
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
rania de jordania atuendo
Realeza
Rania de Jordania lleva el look de camisa con pantalones a la cintura ideal para ir a la oficina esta primavera 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Karen Luna
Los 4 signos del horóscopo chino que podrían regresar con su ex
Horóscopos
Horóscopo chino 2026: los 4 signos que podrían darse una nueva oportunidad con su ex
Febrero 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
la princesa Mette-Marit de Noruega, el príncipe Haakon de Noruega y Marius Borg
Realeza
Crisis en la monarquía noruega: Haakon visita a Marius Borg en prisión y Mette-Marit pide perdón a sus suegros
Febrero 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Eugenia y Beatriz de York son el nuevo dolor de cabeza del rey Carlos III
Realeza
Beatriz y Eugenia de York reaccionan ante las nuevas revelaciones de Andrés en el caso Epstein: “Se sienten engañadas”
Febrero 06, 2026