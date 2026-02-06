Horóscopo chino 2026: los 4 signos que podrían darse una nueva oportunidad con su ex

Con la llegada del Año Nuevo Chino el próximo 17 de febrero, la energía se activa para propiciar reencuentros inesperados con los ex, pues así como la energía del Caballo de Fuego causará grandes movimientos en la vida laboral y personal de las personas, también el ámbito amoroso se verá afectado.

El ámbito sentimental se verá especialmente favorecido, dando paso a diálogos que quedaron inconclusos y al resurgir de emociones que parecían extinguidas, invitando a revisitar el pasado con mayor claridad y una nueva perspectiva emocional.

Los 4 signos del horóscopo chino que podrían regresar con su ex

Para estos signos del zodiaco, no se trata de retroceder, es retomar una relación pero desde un lugar más consciente, con madurez y desde el aprendizaje, que los lleva a seguir aprendiendo juntos.

Rata

Este signo se sentirá especialmente nostálgico y se verá analizando a detalle la situación que afectó la estabilidad de su corazón, y un reencuentro casual o un mensaje inesperado, podría reavivar sentimientos de una relación pasada que terminó por malos entendidos.

Esta vez las cosas serán diferentes, se mostrarán más honestos el uno con el otro y será la base para reconstruir la relación.

Dragón

Eres un signo orgulloso pero muy apasionado, que vivirá un año intenso de muchas revelaciones en el ámbito romántico, influenciado por la energía del Caballo de Fuego, podrías bajar la guardia y reconocer tus errores del pasado.

Si viviste una ruptura impulsiva, este año te ofrece la oportunidad perfecta para buscar la reconciliación, siempre y cuando estés dispuesta a seder.

Los 4 signos del horóscopo chino que podrían regresar con su ex Getty Images

Cabra

Tu año está marcado por la sensibilidad y el romanticismo, pues viejos sentimientos pueden reaparecer con fuerza, sobre todo si la relación anterior dejó una huella profunda que no has logrado olvidar del todo.

La astrología china señala que este signo tendrá la oportunidad de sanar viejas heridas y construir un vínculo más estable, fuerte y empático.

Cerdo

Eres un signo muy entregado y leal en el amor, y este año te dará la valentía necesaria para escuchar de verdad a tu corazón, y deberás poner atención porque un ex de tu pasado podría regresar con una nueva propuesta, más madura e interesante.

Si ambos aprendieron de los errores, esta segunda oportunidad podría ser más sólida que la primera.

El Horóscopo chino 2026 no promete finales de cuento de hadas, pero sí segundas oportunidades con mayor conciencia emocional.

