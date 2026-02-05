Año Nuevo Chino 2026: estos son los colores que NO debes usar si quieres evitar la mala suerte

El Año Nuevo Chino 2026 llega el próximo 17 de febrero bajo la influencia del Caballo de Fuego, un día ideal para realizar rituales y atraer la abundancia y prosperidad, tal y como lo dicta la tradición china.

Más allá de amuletos y decoraciones, la tradición china y el Feng Shui coinciden en que los colores influyen directamente en la energía, por lo que es fundamental cuidar los tonos que se eligen durante el Año Nuevo Chino, especialmente aquellos que conviene evitar para no atraer la mala suerte.

Los colores que NO debes usar en el Año Nuevo Chino para evitar la mala suerte

Según el Feng Shui, los colores influyen en el chi, la energía vital, y algunos colores, aunque elegantes, no se recomiendan para iniciar un nuevo ciclo porque se asocian con estancamiento y energías negativas.

Negro

El negro, aunque es uno de los tonos más elegantes, se asocia en el Feng Shui con el luto y los finales, por lo que usarlo en Año Nuevo puede simbolizar cierres, finales definitivos y bloqueo energético para el resto del año.

Azul oscuro

El azul en sus tonalidades más oscuras como el marino o el noche, se asocian con agua estancada y puede fomentar aislamiento o distanciamiento emocional, por lo que se recomienda evitarlo al iniciar el año.

Café

El café y los tonos tierra, aunque transmiten estabilidad, durante el inicio del Año Nuevo Cino se asocian con inmovilidad y falta de dinamismo, por lo que no se recomiendan para iniciar el ciclo, pues podrías ver trabas en tus proyectos.

Gris

El gris simboliza indecisión y neutralidad, y en Año Nuevo puede atraer una energía apagada y la sensación de estancamiento emocional, en algunos casos puede causar que te quedes en relaciones o situaciones que no te favorecen por miedo a terminar el ciclo.

Blanco

En la cultura oriental, el color blanco durante el Año Nuevo Chino suele representar el duelo y la tristeza, muchas veces usado en los funerales, por eso debe evitarse usar en este día, pues podría causarte un año triste y depresivo.

