El difícil regreso de Sofía de Suecia a los compromisos reales tras ser vinculada a Jeffrey Epstein

La princesa Sofía de Suecia ha sido uno de los miembros reales más afectados por sus vínculos con el delincuente Jeffrey Epstein, y su ausencia de la agenda real ha sido justificada con su baja por maternidad.

A casi un año del nacimiento de su hija Inés, la princesa Sofía se incorpora a la agenda real, pero rodeada de un hermetismo poco habitual en la monarquía sueca, pues no se han compartido imágenes de su regreso.

Sofía de Suecia regresa a la agenda real tras su ausencia por maternidad y el escándalo Epstein

Este lunes 2 de febrero, la princesa Sofía cumplió una reunión privada con la fundación que preside junto a su esposo Carlos Felipe, y aunque sí se llevó a cabo, no hay fotografías ni información sobre el evento.

Al día siguiente, Sofía figuraba en otro compromiso de mayor relevancia institucional: un acto en el Palacio Real junto al rey Carlos Gustavo, la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel, pero la princesa canceló su asistencia.

“La princesa, como muchos otros, está resfriada”, ha sido la respuesta que la casa real ha dado a la prensa.

La explicación oficial, breve y sin imágenes, ha avivado las especulaciones sobre las razones de su reaparición poco habitual y posterior ausencia pública.

La princesa Sofía y el príncipe Carlos Felipe de Suecia llevan 10 años casados Instagram. @prinsparet

La polémica de la princesa Sofía de Suecia por su vínculo con Jeffrey Epstein

El regreso de la princesa Sofía coincidió con la publicación de nuevos documentos de los delitos de Epstein, donde se le volvió a mencionar.

“Aquí hay una foto de nuestra Sofía, ¿la recuerdas? Pronto será la princesa Sofía, toda la prensa de Suecia la está buscando mientras ella está en África”, escribe Barbro Ehnbom, mujer de finanzas que mantenía una gran amistad con Epstein y también con Sofía, tanto que incluso estuvo en su boda con Carlos Felipe en 2015.

En diciembre del año pasado, también se mencionó a Sofía, e incluso canceló su asistencia a los Premios Nobel, para evitar a los medios.

¿Sofía de Suecia será retirada de la vida pública de la monarquía?

Medios locales especulan sobre la salida definitiva de la princesa Sofía de Suecia de la vida pública, pues desde que se dieron a conocer los nuevos documentos de Epstein, la Casa Real sueca ha consolidado en 2026 la ausencia total de Sofía de Suecia de la agenda oficial, una decisión cuya razón ha sido aclarada por la Corte Real tras las preguntas de la prensa.

La Casa Real explicó que la princesa Sofía se ha retirado de la agenda oficial para priorizar su vida personal y familiar, sin relación con Epstein, y no descarta un regreso futuro a la vida pública.