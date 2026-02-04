Entre lágrimas, Marius Borg estalla contra la prensa en pleno juicio: “Me han acosado y atormentado”

El primogénito de la princesa Mette-Marit, Marius Borg, afrontó la segunda jornada de su juicio tras escuchar los cargos en su contra, declarándose inocente de las acusaciones por violación y admitiendo el delito de tráfico de drogas.

En su primera declaración ante el tribunal, respondió a las preguntas del fiscal y de su defensa, aprovechando su intervención para defender a su madre, la princesa Mette-Marit, y denunciar el acoso y la presión constante de la prensa, a la que responsabilizó de su situación actual.

Marius Borg estalla contra la prensa en su primera declaración en el juicio donde es acusado de 38 delitos

En un juicio donde se ha prohibido tomar fotografías del acusado, además de extraer audios de las declaraciones, Marius ofrece sus primeras declaraciones y responde a las preguntas del juez y su abogado, momento que aprovechó para culpar a la prensa de sus problemas.

“Me resulta increíblemente difícil hablar delante de tanta gente”, decía entre lágrimas y con la voz quebrada. “La prensa me sigue desde que tengo tres años. Me han acosado y atormentado. El hecho de que tengan que sentarse en esta sala me parece absolutamente terrible”, aseguraba.

Antes de entrar en detalles y contestar a preguntas concretas sobre sus supuestos delitos, acusaba a los periodistas de tergiversar los hechos: “El grupo que tengo detrás de mí consigue transformar todo en algo que no es. He tenido una necesidad extrema de validación”.

Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby Getty Images

Marius Borg defiende a su madre Mette-Marit y asegura que nunca lo encubrió

Una de las primeras preguntas que tuvo que responder Marius, fue sobre la implicación de su madre en su primer arresto, donde aseguran que la princesa heredera lo previno y retiró la tarjeta SIM de su teléfono.

“Mucha gente ha especulado sobre si mamá sacó la tarjeta SIM. Eso definitivamente no ha sucedido. Mamá fregaba los platos”.

Marius también admitía ante el juez y el fiscal que almacenaba fotos y vídeos de situaciones sexuales en otras carpetas distintas a la habitual galería del propio teléfono: “Las pongo en otro sitio, pero no es para que desaparezcan. Como dije: nunca ha sido para nadie más que para mí”.

Borg aceptó los cargos sobre consumo y portación de drogas, pero aseguró que se debía a la presión bajo la que vivió desde muy joven.

“He vivido una vida con la que creo que muy pocos aquí pueden identificarse”.

El testimonio de Marius Borg contrastó notablemente con el relato previo de una de las víctimas, especialmente en lo relativo a una noche de 2018 en Skaugum, la residencia de Haakon y Mette-Marit, donde él tenía un apartamento que más tarde se convirtió en escenario de fiestas y que ahora es parte clave de la investigación.

