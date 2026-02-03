Suscríbete
Belleza

Champagne nails: 5 formas de llevar el tono en tendencia más bonito y elegante del 2026

Discreto, luminoso y profundamente sofisticado: el tono champagne se consolida como el gran protagonista del manicure en 2026.

Febrero 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
Instagram/@safasalon_official

La uñas champagne es una de las tendencias que se adapta a la estética natural y pulida del 2026, pues se caracteriza por sus tonos clásicos, combinados con acabados brillantes y sutiles, que dan como resultado un manicure sofisticado que estiliza y rejuvenece las manos de manera elegante y natural.

Su tono cálido que ilumina las manos, busca crear looks refinados y atemporales que aportan elegancia sin la necesidad de excesos, convirtiéndose en la mejor opción para quienes buscan un manicure refinado.

Desde versiones minimalistas hasta diseños con un toque de lujo silencioso, estas son algunas formas de llevar las champagne nails con estilo este año.

Champagne sólido y pulido

La versión más clásica apuesta por un acabado uniforme y ultra brillante, que luce increíble en uñas cortas o almendradas, este diseño realza la naturalidad de las manos y combina con cualquier look, del más casual al más formal.

French manicure en tono champagne

El clásico francés se adapta a las tendencias del 2026 con puntas en tono champagne sobre una base nude y sutiles detalles en color dorada para darle un toque más chic y glamuroso que luce moderno y elegante.

Efecto perlado o nacarado

El acabado perlado potencia la luminosidad del tono champagne y aporta un efecto suave y etéreo, es la versión perfecta para ocasiones especiales, ya que refleja la luz de forma delicada y sofisticada.

Champagne con detalles minimalistas

Líneas finas, micro puntos dorados o pequeños acentos metálicos en 3D, elevan este tono sin restarle sobriedad, se trata de una propuesta ideal para quienes aman los detalles discretos que marcan la diferencia.

Degradado champagne

El efecto ombré en tonos champagne, nude y beige crea un diseño elegante y armonioso que estiliza las uñas sin esfuerzo, una opción versátil y moderna que se adapta tanto a looks diarios como a eventos especiales.

Elegantes, versátiles y con un aire de lujo sutil, las uñas champagne confirman que en 2026 menos es más, y que son ideales para elevar con elegancia cualquier look, desde los más causales, hasta los más sofisticados.

uñas
Melisa Velázquez
