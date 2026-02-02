Mette-Marit rompe el silencio y habla de su vínculo con Jeffery Epstein, ¿podría perder la corona?

La princesa Mette-Marit enfrenta una etapa crítica marcada por graves problemas de salud, el juicio contra su hijo Marius Borg, que podría derivar en una condena de hasta diez años, y ahora la polémica por su relación con Jeffrey Epstein.

El 30 de enero se dieron a conocer nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein, que dejaron al descubierto la relación con la esposa de Haakon de Noruega, y el pedófilo que tenía relación cercana con otros miembros de la realeza como el ex príncipe Andrés o Sofía de Suecia.

La relación de Mette-Marit y Jeffrey Epstein que quedó al descubierto

De acuerdo con los documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Mette-Marit intercambió numerosos correos con Jeffrey Epstein pese a conocer sus antecedentes, su nombre aparece hasta 1000 veces en los documentos desclasificados.

Algunos documentos prueban que la princesa heredera de Noruega se llegó a hospedar durante cuatros días, en una de las residencia pertenecientes a Epstein en Estados Unidos, además de haber mantenido tres reuniones con él en Oslo, Nueva York y en Miami, entre 2011 y 2014.

En un correo electrónico, Mette-Marit le preguntó a Epstein si era “inapropiado que una madre sugiriera dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf como fondo de pantalla para mi hijo de 15 años”. En otro, le dijo que era “muy encantador”.

Y cuando el norteamericano le dijo que estaba en París “buscando esposa” en 2012, ella respondió diciendo que la capital francesa era “buena para el adulterio” y que “las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas”.

Mette-Marit rompe el silencio y pide disculpas por su relación con Jeffrey Epstein

Tras darse a conocer los documentos que la vinculan con Jeffrey Epstein, la princesa Mette. Marit rompió el silencio y pidió disculpas por mantener una amistad con Epstein, que calificó de “vergonzosa”.

“Demostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, afirmó Mette-Marit en un comunicado enviado por el Palacio Real. La esposa de Haakon se confesó responsable “por no haber comprobado más detenidamente los antecedentes de Epstein y no haber comprendido lo suficientemente rápido qué tipo de persona era”.

Según el comunicado de palacio, Mette-Marit había dejado de tener contacto con Epstein en 2014 porque sentía que él “intentaba utilizar su relación con la princesa heredera como influencia con otras personas”.

Pero eso no ha evitado las duras críticas a la royal. “Casi da la impresión de que eran amigos íntimos”, ha asegurado el historiador y experto en la realeza Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen en las páginas del diario Aftenposten.

