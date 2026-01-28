Haakon de Noruega emite comunicado sobre juicio de Marius Borg y marca su distancia y la de Mette-Marit

El próximo 3 de febrero dará inicio el juicio contra Marius Borg, el hijo primogénito de la princesa Mette-Marit, quien ha sido acusado de más de 32 delitos, incluyendo 4 por agresión sexual.

Antes de que estalle el escándalo, la monarquía se ha adelantado y el príncipe Haakon de Noruega ha emitido un comunicado en el que deja clara su postura y se deslinda por completo del hijo de su esposa.

Haakon de Noruega lanza comunicado sobre el juicio de Marius Borg, hijo de Mette-Marit

La mañana de este 28 de enero, el príncipe heredero, Haakon de Noruega, ha convocado a los principales medios en Oslo, para responder a las preguntas relacionadas con el próximo juicio de Marius Borg, y evitar que la presión caiga sobre su esposa Mette-Marit, quien se encuentra delicada de salud y a la espera de un posible trasplante de pulmón.

“Pensé que sería bueno aclarar un poco cómo lo vamos a hacer”, ha comenzado el futuro rey.

“La princesa Mette-Marit y yo hemos decidido no estar presentes en la sala del tribunal. Tampoco tenemos previsto hacer comentarios ni declaraciones sobre el juicio durante el procedimiento”, ha dicho Haakon, mientras marca su distancia del asunto.

Haakon también ha dejado claro que Mette-Marit desaparecerá de la escena pública durante el juicio, mientras que el resto de la familia real retomará su agenda oficial de forma normal.

“Tanto el Rey, como la Reina y yo hemos planeado un programa oficial durante este período y planeamos llevarlo a cabo”, continuó el Príncipe Heredero Haakon. Sin embargo, “la princesa heredera Mette-Marit se marchará”.

Haakon de Noruega lanza comunicado sobre el juicio de Marius Borg, hijo de Mette-Marit Getty Images

Haakon de Noruega asegura que Marius Borg no forma parte de la Familia Real

Uno de los puntos que más ha llamado la atención, es la afirmación del príncipe Haakon que asegura que Marius Borg no forma parte de la realeza.

“Marius Borg Høiby no es miembro de la Casa Real y, en ese sentido, es libre”, señala Haakon, quien matiza que, pese a ello, “es una parte importante de nuestra familia”. El príncipe heredero recuerda también que Marius es ciudadano noruego y que, como tal, “tiene las mismas responsabilidades que cualquier otra persona, pero también los mismos derechos”.

Con este comunicado, la Casa Real deja clara su postura, para así evitar más escándalos que puedan dañar la imagen institucional.

