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Moda

Demi Moore brilla antes de los Premios Óscar con un elegante vestido púrpura

La temporada de premios siempre nos regala momentos de moda inolvidables, y Demi Moore acaba de demostrarlo una vez más.

Marzo 15, 2026 • 
Karen Luna
Demi Moore

Demi Moore brilla antes de los Premios Óscar con un elegante vestido

Getty Images

En plena temporada de premios, cada aparición de Demi Moore se convierte en un momento de moda y esta semana no fue la excepción. A solo unos días de los Premios Óscar, la actriz sorprendió con un look elegante que rápidamente comenzó a circular por todas partes.

La protagonista de Ghost apareció durante la promoción de su nueva película en el festival South by Southwest en Austin, Texas, luciendo un vestido largo con abertura lateral muy pronunciada, una silueta que siempre logra captar miradas en la alfombra roja.

El vestido elegante de Demi Moore que conquistó la alfombra roja

Para el evento, Demi Moore eligió un vestido de la colección Resort 2026 de Saint Laurent, diseñado bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello. El dress destacaba por su silueta envolvente y su profundo escote en “V”, pero el detalle que realmente llamó la atención fue la abertura lateral que se extendía desde el bajo hasta casi la cadera, creando un efecto visual audaz.

En un tono vibrante entre azul y púrpura, tenía además un detalle decorativo cerca de la abertura que añadía contraste al look. Moore completó el conjunto con sandalias metálicas y brazaletes dorados, apostando por accesorios minimalistas que dejaban que el vestido fuera el verdadero protagonista.

Su larga melena oscura, llevada lisa y suelta, terminó de darle al look ese aire clásico de Hollywood que siempre la ha caracterizado.

Un look perfecto para la temporada de premios

No es casualidad que Demi Moore esté llamando la atención durante esta temporada de premios. En las últimas semanas, la actriz ha aparecido en varios eventos de la industria, incluyendo galas y festivales previos a los Óscar, donde muchas estrellas aprovechan para mostrar algunos de sus looks más memorables.

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Si algo dejó claro esta aparición es que Demi Moore sigue siendo una de las figuras más elegantes de Hollywood. Con más de cuatro décadas de carrera, la actriz continúa sorprendiendo con elecciones de estilo que combinan modernidad y glamour.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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