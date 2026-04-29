Uñas de árbol de cerezo: el manicure japonés que conquista la primavera 2026

Si hay una tendencia que está robándose todas las miradas esta primavera 2026, es el diseño de uñas inspiradas en el árbol de cerezo japonés. Delicadas, románticas y con un aire artístico, estas uñas se han convertido en el favorito de quienes buscan algo elegante pero diferente.

Uñas de árbol de cerezo: la tendencia japonesa que conquista la primavera 2026

Las llamadas uñas “sakura” están inspiradas en la flor del cerezo, uno de los símbolos más icónicos de Japón, asociado con la belleza efímera y la renovación. Este estilo se caracteriza por flores pequeñas, detalles sutiles y una estética minimalista, perfecta para la temporada.

A diferencia de otros estilos más recargados, aquí todo se trata de equilibrio. La base suele ser nude, rosada o translúcida, lo que permite que los pétalos —en tonos blancos y rosas— destaquen sin saturar el look.

El resultado es un diseño que se ve limpio, sofisticado y muy femenino, ideal para quienes aman lo discreto pero especial.

Por qué las uñas sakura serán tendencia este 2026

No es casualidad que este estilo esté en todos lados. Este año, las tendencias de uñas apuestan por una estética más natural, donde los detalles pequeños hacen toda la diferencia.

Las uñas de cerezo destacan porque:

Reflejan la estética “clean” y elegante que domina 2026.

que domina 2026. Incorporan elementos florales , clave en primavera.

, clave en primavera. Permiten personalización sin perder armonía.

Funcionan tanto para el día a día como para eventos especiales.

Cómo llevar las uñas de árbol de cerezo con estilo

La clave de esta tendencia está en la sutileza. No necesitas cubrir toda la uña: menos es más.

Algunas ideas para llevarlas este 2026:

Flores pequeñas distribuidas de forma irregular.

Ramas finas que conectan los pétalos.

Efecto acuarela o difuminado para un acabado artístico.

Toques de brillo o mini cristales para elevar el diseño.

También puedes apostar por acabados translúcidos o efecto “glass”, que aportan dimensión sin perder esa esencia delicada.

Las uñas de árbol de cerezo no solo son lindas, también son increíblemente versátiles. Combinan con tonos pastel, looks neutros e incluso outfits más elegantes sin esfuerzo.