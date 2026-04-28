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Kate Middleton vs Meghan Markle: ¿quién llevó el vestido de novia más caro?

Dos bodas, dos estilos completamente distintos y una misma pregunta que sigue generando conversación: ¿quién llevó el vestido de novia más caro?

Abril 28, 2026 • 
Karen Luna
Kate Middleton y Meghan Markle

Kate Middleton vs Meghan Markle: ¿quién llevó el vestido de novia más caro?

Especial

Las bodas reales siempre dejan momentos inolvidables, pero hay algo que nunca pasa desapercibido: los vestidos de novia. Cuando hablamos de Kate Middleton y Meghan Markle, la pregunta es inevitable: ¿quién llevó el vestido más caro?

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Kate Middleton vs Meghan Markle: el duelo de vestidos reales

El vestido de novia de Kate Middleton, diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen en 2011, es considerado uno de los más icónicos de la historia reciente. Su costo se estimó en alrededor de 250 mil libras (más de 400 mil dólares), destacando por su encaje artesanal y confección impecable.

Por otro lado, Meghan Markle apostó en 2018 por un diseño mucho más minimalista de Givenchy, creado por Clare Waight Keller. Aunque visualmente parecía más sencillo, su precio también fue elevado, con estimaciones que rondan las 300 mil a 387 mil libras (más de 260 mil a 400 mil dólares).

La diseñadora del vestido de novia de Meghan Markle revela sus impresiones sobre la gran boda

La diseñadora del vestido de novia de Meghan Markle revela sus impresiones sobre la gran boda.

Getty Images

¿Cuál fue más caro realmente?

Aquí viene lo interesante: aunque durante años se pensó que el vestido de Kate era el más costoso, algunas estimaciones colocan el de Meghan incluso por encima.

Sin embargo, la mayoría de fuentes coinciden en algo clave:

  • El vestido de Kate Middleton se mantiene como uno de los más caros dentro de la realeza británica.
  • El de Meghan Markle, aunque más sencillo en diseño, compite directamente en precio e incluso podría superarlo según ciertos cálculos.
kate middleton boda.jpg

Los datos sobre el vestido de novia de Kate Middleton no dejan de sorprender

@RoyalFamily

Dos estilos, dos formas de hacer historia

Más allá del precio, lo que realmente marcó la diferencia fue el estilo.

  • Kate Middleton apostó por un diseño romántico, clásico y con inspiración histórica
  • Meghan Markle eligió líneas limpias, modernas y minimalistas

Ambos vestidos reflejan perfectamente la personalidad de cada una y, de hecho, marcaron tendencias globales en el mundo bridal.

El verdadero valor va más allá del precio

Aunque la comparación de costos siempre genera curiosidad, lo cierto es que estos vestidos representan mucho más que cifras, son piezas de alta costura que combinan tradición, simbolismo y diseño.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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