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Katy Perry enciende la inauguración de la fiesta futbolera con un espectacular show en Los Ángeles

La fiesta futbolera arrancó por todo lo alto en Los Ángeles, y una de las encargadas de poner el ambiente fue Katy Perry.

Junio 12, 2026 • 
Karen Luna
Katy Perry

Katy Perry enciende la inauguración de la fiesta futbolera con un espectacular show en Los Ángeles

GETTY IMAGES

La combinación entre música y fútbol volvió a demostrar su poder en uno de los eventos más esperados del año. Katy Perry fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural celebrada en Los Ángeles antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay, ofreciendo una presentación llena de energía que ayudó a dar inicio a la gran fiesta futbolera de 2026.

La cantante estadounidense encabezó un cartel repleto de estrellas internacionales que también incluyó a LISA, Anitta, Future, Rema y Tyla, convirtiendo el espectáculo previo al encuentro en una auténtica celebración de música, cultura y deporte. La ceremonia tuvo lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles y reunió a miles de aficionados que llegaron con anticipación para disfrutar del show.

Katy Perry se roba las miradas en la ceremonia inaugural

Desde que se anunció su participación, la expectativa por ver a Katy Perry sobre el escenario era enorme. La intérprete de éxitos mundiales como Firework, Roar y California Gurls fue una de las artistas elegidas para representar el espíritu festivo del torneo en suelo estadounidense.

Durante su actuación, la cantante desplegó toda la energía que la caracteriza, logrando que el estadio se sumara al ambiente de celebración que marcó la apertura del campeonato. Su presencia fue uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron imágenes y videos del espectáculo.

Una inauguración con sabor a espectáculo global

La ceremonia de Los Ángeles formó parte de una serie de eventos especiales organizados en los tres países anfitriones. Por primera vez en la historia del torneo se realizaron ceremonias inaugurales en distintas sedes de Norteamérica, con el objetivo de reflejar la diversidad cultural de la región.

En el caso de Estados Unidos, la apuesta fue clara: combinar el atractivo del fútbol con algunas de las figuras más populares de la música internacional. La mezcla de géneros, idiomas y estilos convirtió la previa del partido en un espectáculo pensado para una audiencia global.

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Con música, luces y una dosis extra de emoción, Katy Perry convirtió la inauguración en una auténtica fiesta, recordando por qué sigue siendo una de las estrellas más importantes del entretenimiento internacional.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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