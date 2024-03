Robert Downey Jr.: su trágica historia y su éxito en Hollywood

Uno de los actores más reconocidos y queridos de Hollywood es Robert Downey Jr, quien además acaba de ganar un Oscar por su actuación en la película ‘Oppenheimer’ de Cristopher Nolan.

Sin embargo, su historia de vida ha estado llena de altibajos, desde su adicción a las drogas hasta su ascenso a la fama con las películas de Marvel y de Sherlock Holmes, las cuales le dieron un segundo aire a su carrera, al grado de ser reconocido por la Academia en los Premios Oscar 2024.

La historia de Robert Downey Jr.

Desde niño, Downey Jr. comenzó a consumir drogas y fue su propio padre, el cineasta Robert Downey Sr., quien lo introdujo a ello, de acuerdo con el documental ‘Sr’ de Netflix, dirigido por Chris Smith.

‘Sr’ es un documental de Netflix que habla sobre la vida y carrera del padre de Robert Downey Jr. Netflix

En el mismo, se relata como influenció a su hijo debido a que él tomó cannabis y cocaína durante muchos años. Pero las drogas no sólo afectaron la vida de ambos, sino que además hubo un momento en que estas eran el único punto de conexión en su relación de padre e hijo.

También, su adicción en sus años de juventud lo llevaría a ser arrestado en múltiples ocasiones y a verse envuelto en varios escándalos que por poco acaban con su carrera.

Su relación con Sara Jessica Parker

De 1984 a 1991, Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr sostuvieron una relación que terminó debido al consumo de sustancias por parte del actor.

Fue una de las parejas más top en aquella época, y fue la protagonista de ‘Sex in the City’ la que ha declarado en varias entrevistas que su noviazgo terminó por los excesos de su pareja.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. Getty Images

Por su parte, el mismo Downey Jr. aceptó también que esa fue la causa de su ruptura y que ella lo intentó ayudar.

Me gustaba beber, tenía problemas con las drogas, y eso no era lo que vibraba con Sarah Jessica, porque todo aquello es lo más alejado de lo que ella es. Me dio una casa y comprensión. Intentó ayudarme. Estaba muy molesta por no mejorar” Robert Downey Jr.

Sus escándalos y adicciones

Durante la época de los noventa, el actor siguió con sus problemas de adicción y de comportamiento, lo que lo llevó a ser arrestado varias veces por posesión de drogas, violaciones a su libertad condicional y hasta por conducir bajo los efectos del alcohol, obligándolo a cumplir una condena de prisión y rehabilitación.

Pero fue en 1999 cuando la cosa empeoró, puesto que Downey Jr. fue detenido por allanamiento de morada y posesión de cocaína y valium. Esto le valió una condena de prisión durante varios meses.

‘Iron Man’ y la fama en Hollywood

A pesar de que Robert Downey Jr. estuvo a punto de ganar un Óscar gracias a largometrajes como Chaplin y Tropic Thunder, sus constantes problemas con las drogas y la justicia lo llevaron, casi, al exilio de la actuación.

No obstante, la carrera del actor tomó un segundo aire en el año 2008, cuando protagonizó la película de ‘Iron Man’, que daría inició al famoso universo cinematográfico de Marvel.

Su personaje de ‘Tony Stark’ lo llevó a ser uno de los mejores pagados de Hollywood Iron Man 3

Su personaje como Tony Stark en el MCU lo colocó como uno de los actores más queridos por el público y uno de los mejores pagados del cine hollywoodense. De ahí, su fama siguió en ascenso con la cinta del detective ‘Sherlock Holmes’ en 2009 y ‘Sherlock Holmes: Juego de sombras’ en 2011.

¿Qué fue de Robert Downey Jr. después de Marvel?

El exavenger ha logrado consolidar su carrera, mientras que su participación como Lewis Strauss en la película de Cristopher Nolan, ‘Oppenheimer’, le ha dado su primer Oscar como Mejor Actor de Reparto este fin de semana.

De hecho, durante su emotivo discurso en la gala, el actor aprovechó para agradecer a su “terrible infancia y a la Academia, en ese orden”, dijo al recoger su estatuilla. “Me gustaría agradecer a mi veterinaria, quiero decir, a mi esposa. Ella me encontró siendo una mascota gruñona y me rescató, me amó hasta devolverme la vida”, haciendo alusión a la época en que sus problemas de adicción casi lo retiran de la actuación.

Robert Downey Jr. se ha llevado el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su participación en la película Oppenheimer, de Christopher Nolan Oppenheimer

Por último, también se está preparando para su regreso como Sherlock Holmes. Además, en la primera mitad del año pasado protagonizó la serie ‘The Sympathizer’ que se transmitió por HBO, y que cuenta la historia de un general del ejército que pretende huir del país junto a varios compatriotas para iniciar una nueva vida en los Estados Unidos.