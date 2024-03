La lista completa de ganadores al premio Oscar 2024

La noche del 10 de marzo de 2024, el Dolby Theatre de Los Ángeles brilló con la 96ª edición de los Premios Oscar. La ceremonia, conducida por Jimmy Kimmel, estuvo marcada por la emoción, el reconocimiento al talento internacional y la consagración de “Oppenheimer” como la gran triunfadora de la velada.

Mejor película: ‘Oppenheimer’

Mejor dirección: Christopher Nolan por ‘Oppenheimer’

Mejor actriz: Emma Stone por ‘Pobres criaturas’

Mejor actor: Cillian Murphy por ‘Oppenheimer’

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph por ‘Los que se quedan’

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. por ‘Oppenheimer’

Da’Vine Joy Randolph ganó un Oscar como mejor actriz de reparto. Getty Images

Mejor guion original: Justine Triet & Arthur Harari por ‘Anatomía de una caída’

Mejor guion adaptado: Cord Jefferson por ‘American Fiction’

Mejor cortometraje de acción real: ' The Wonderful Story of Henry Sugar’

Mejor cortometraje de animación: ‘War Is over! Inspired by the Music of John & Yoko’

Al ganar su Oscar, Cillian Murphy dijo: “Dedico mi premio a quienes crean la paz” Getty Images

Mejor fotografía: Oppenheimer

Mejor montaje: Oppenheimer

Mejor música original: ‘Oppenheimer’

Mejor canción original: What Was I Made For

Mejor sonido: La zona de interés

Mejor diseño de producción: Pobres criaturas

Mejor diseño de vestuario: ‘Pobres criaturas’

Emma Stone consiguió su segunda estatuilla de la velada Getty Images

Mejor peluquería y maquillaje: ‘Pobres criaturas’

Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One

Mejor película de animación: El niño y la garza

Mejor película documental: 20 Days in Mariupol

Mejor película internacional: La zona de interés

La 96ª edición de los Premios Oscar dejó una noche llena de sorpresas, emociones y reconocimientos a lo mejor del cine internacional. Películas como “Oppenheimer"y “Pobres criaturas” fueron las ganadoras de la noche.