¿Por qué la princesa Ana tomó bajo su protección a Charlotte? Esta será la millonaria fortuna que le heredará

La princesa Ana se ha propuesto guiar a la princesa Charlotte para que en el futuro desempeñe un papel fundamental dentro de la realeza británica, transmitiéndole su experiencia y sabiduría.

August 23, 2025 • 
Melisa Velázquez
La princesa Ana prepara a Charlotte para su futuro en la monarquía

Getty Images

La princesa Charlotte, única hija de Kate Middleton y el príncipe William, acapara miradas en cada evento real al que asiste, sorprendiendo por la elegancia con la que sigue y pone en práctica el protocolo de la realeza.

Sin embargo, muchos aseguran que esto no es una simple casualidad, pues de acuerdo con medios ingleses, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, ha tomado bajo su protección a la pequeña princesa, y la está preparando para ser una figura clave en la realeza británica.

Así es como la princesa Ana prepara a Charlotte para su futuro en la monarquía

Con tan solo 10 años de edad, la pequeña Charlotte ya recibe una educación especial, su maestra sería nada más y nada menos que la princesa Ana, pues de acuerdo con el medio The Mirror, Ana del Reino Unido busca que la hija de Kate y William se convierta en la princesa perfecta.

Las princesas hablan todo el tiempo, de todo y de nada”, asegura el medio. “Le habría enseñado cómo mantener conversaciones, pero también cómo terminarlas y seguir adelante sin molestar a nadie”.

La princesa Ana también habría prevenido a Charlotte para no cometer los errores pasados de otros miembros de la realeza, haciéndole ver que los detalles más pequeños, también son importantes.

Princesa Charlotte

La princesa Charlotte es hija del príncipe William y Kate Middleton.

(Getty Images)

Te podría interesar: La historia detrás del nombre de la princesa Ana y quién lo eligió (no fue la reina Isabel II)

La herencia de la princesa Ana a Charlotte

La princesa Ana no solo busca que Charlotte sea la princesa perfecta, también la está preparando para estar lista como una reina de emergencia.

En este plan también está la posibilidad de que Charlotte herede el título de “princesa real” cuando la princesa Ana muera, un título que ha sido llevado solo por siete mujeres en toda la historia de la realeza británica.

Por otra parte, se dice que la princesa Ana también estaría dispuesta a dejar en herencia a la princesa Charlotte, su fortuna de 9 mil millones de libras, como una forma más de protegerla.

princesa ana princesa Charlotte
Melisa Velázquez
