La historia detrás del nombre de la princesa Ana y quién lo eligió (no fue la reina Isabel II)

La hija de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, la princesa Ana, acaba de celebrar su cumpleaños número 75, y por esta razón se han estado haciendo virales algunos datos sorprendentes sobre su vida, como la curiosa historia de su nombre y cómo y por quipux fue elegido.

La historia detrás del nombre de la princesa Ana y quién lo eligió

El 15 de agosto de 1950, la futura reina Isabel y el príncipe Felipe dieron la bienvenida a su segunda hija. La pareja ya tenía un hijo de dos años, el futuro rey Carlos , y llamaron a su hija Ana Isabel Alicia Luisa. Lo que muy pocos saben, es que el nombre de la princesa Ana se inspiró en otra princesa de la familia.

En el libro ‘La Reina Madre: La biografía oficial’, William Shawcross escribió que los padres de la reina Isabel, el rey Jorge VI y la reina madre, inicialmente querían que la princesa Margarita se llamara Ana.

Sin embargo, la pareja cedió después de que sus padres, el rey Jorge V y la reina María, los presionaran para que llamaran a la bebé Margarita en honor a Margarita de Escocia.

La reina Madre intentó convencer a su suegra de llamar Ana a su hija Margarita en una carta: “Tengo muchas ganas de llamarla Ann Margaret, ya que creo que Ann de York suena bonito, y Elizabeth y Ann combinan muy bien. ¿Qué opinas? Mucha gente ha sugerido Margaret, pero no tiene vínculos familiares reales por ninguna de las dos partes, y además siempre la confundirán con Margaret, la niñera”.

Sin embargo, sus intentos por elegir el nombre de su hija tuvieron éxito y de mala gana aceptó poner a su hija el nombre de Margaret Rose.

¿Cómo se eligió el nombre de Ana para la hija de Isabel y Felipe?

Una generación después, la reina Madre vio con éxito que su hija, la reina Isabel y su esposo Felipe, aceptaran que su hija se llamara Ana, un nombre feminenibno de origen hebrero que significa “gracia”, uno de los nombres para niñas más populares.

La princesa Ana ha aportado gracia y agallas a su papel real desde el principio, y empezó a asumir compromisos públicos en 1969, a los 18 años. En 1987, su madre, la reina Isabel, le confirió el título de Princesa Real.

