George, Charlotte y Louis hacen importante donación a un banco de bebés de bajos recursos

Kate Middleton y el príncipe William trabajan activamente en el apoyo a diversas causas, una vocación que el príncipe heredero aprendió de su madre, la princesa Diana, y que hoy comparte con su esposa.

Los príncipes de Gales también han inculcado esta vocación en sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, quienes ya han comenzado a participar en pequeñas acciones benéficas que han sido reconocidas y valoradas.

Te podría interesar: ¿Qué regalos pueden recibir George, Charlotte y Louis del pueblo? Estas son las estrictas reglas

La donación de George, Charlotte y Louis a un banco de bebés de bajos recursos

El pasado 28 de diciembre, la organización bajo el nombre The Baby Bank, compartió en su perfil oficial de Instagram, un video en el que agradece a todos los que dieron donativos a lo largo del 2025.

El banco de bebés se encarga de otorgar suministros a familias con bebés y niños pequeños, que no cuentan con suficientes recursos en las zonas de Berkshire, Buckinghamshire y Hillingdon.

En el video, que muestra a varios de los niños beneficiados, así como parte de los suministros recibidos, acompañado de un largo agradecimiento que incluye los nombres de los hijos de Kate y William.

“En 2025 The Baby Bank cumplió 10 años. Al reflexionar sobre esto, nos sentimos abrumados por el apoyo constante de nuestra comunidad, así como de escuelas, organizaciones y empresas que se han unido para proporcionar donaciones colectivas”.

Continuó: “Estas han incluido ropa nueva de invierno de @primark Bracknell tras recaudar fondos del personal, donaciones de ropa usada del colegio St Edmund Campion, varias colecciones de @hartbeepsberkshire clases de bebés y niños pequeños, la preciosa ropa de bebé de Billie cortesía de @lorrainekellysmith @rosiekellysmith y artículos prácticos esenciales de cada día elegidos por los hijos del Príncipe y la Princesa de Gales @princeandprincessofwales”.

“Estos artículos nos ayudaron a llegar eficientemente a familias de todas partes y a apoyar a miles de niños este año”.

George, Charlotte y Louis apoyan a The Baby Bank desde el 2023

Esta no es la primera vez que los hijos de Kate y William tienen relación con The Baby Bank, pues desde el 2023 comenzaron a dar su granito de arena, pues incluso visitaron el lugar junto a su madre, la princesa de Gales.

“Estaban muy emocionados de ayudar, lo cual fue encantador... A Charlotte parece gustarle organizar las cosas y estaba muy interesada en hacer algunos bolsos para gente de su edad, así como para algunos más pequeños. Tenía muchas ganas de hacer una pequeña bolsa de ropa para un bebé.

Y luego Louis estaba obviamente muy entusiasmado. En cuanto vio los juguetes, fue directo, eligiendo todos los animales enormes, lo cual fue bastante entretenido”.

Por otra parte, el príncipe William estuvo acompañado por su hijo George durante su visita a The Passage, donde ayudaron a preparar alimentos para las personas sin hogar.

