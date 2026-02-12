La princesa Leonor presume el tinte rubio ‘miel con jengibre’ que todas queremos llevar este 2026

La princesa Leonor siempre se ha caracterizado por lucir una melena impecable, con brillo y movimiento que ha inspirado diversas propuestas de coloración a nivel mundial. Fiel a su estilo discreto y refinado, la princesa siempre ha apostado por un peinado sofisticado y una coloración elegante. Si bien es cierto que la realeza pocas veces permite realizar cambios de look extremos en sus miembros, la joven heredera ha sabido cómo incluir baños de color sutiles para mostrar siempre un pelo rubio o con destellos de forma discreta.

Durante su última aparición pública, Leonor apostó por un rubio miel con matices jengibre, un tono cálido, elegante y sumamente natural que ya se perfila como el tinte rubio que todas queremos llevar este 2026.

Tinte rubio miel, el color que ilumina el rostro sin perder naturalidad

Cuando escuchamos la palabra “rubio”, automáticamente nuestra mente nos lleva a cambios de imagen drásticos con largos procesos de coloraciones y tonos extraclaros aplicados en toda la melena que muy probablemente necesitarán retoque a la brevedad.

La princesa Leonor ha sido muy puntual al demostrarnos que apostar por un tinte rubio no tiene por qué implicar el proceso anterior por completo, pues existen formas de cambiarse el color del pelo de forma discreta y elegante. El rubio miel es una gran alternativa para hacerlo, pues es un color que parte de una base castaña clara con destellos dorados, dando como resultado un color elegante.

Tinte rubio miel con mechas, la apuesta de la princesa de Asturias

Además de su base rubia miel, la princesa Leonor apuesta por incluir unos sutiles mechones de rubio beige o crema, un tono más claro con el que enmarca el rostro e ilumina sus facciones al mismo tiempo que aporta movimiento y densidad a la melena.

La princesa Leonor apuesta por el tinte rubio miel con jengibre. Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Este combo resulta muy favorecedor, así como una de las grandes opciones que el mundo de la coloración nos puede ofrecer, principalmente en mujeres mayores que buscan rejuvenecer su imagen. Aunque este aún no es el caso de la princesa, sí sirve para proyectar mayor luz sobre sus facciones, ayudándola a proyectar elegancia y refinamiento.

Tres tonos rubios elegantes que debes probar

Si algo nos ha enseñado la princesa con su estilo capilar es que los rubios sofisticados no necesariamente son los platinados o extraclaros, y estas son las tres propuestas más elegantes que podrías probar si buscaran un tono diferente al de Leonor, pero inspirado en su estética.

Rubio miel

Si estás buscando un tono favorecedor, este será el color indicado, pues tiene la capacidad de aportar luz y suavidad al rostro sin dejar de lado una de sus características más importantes: logra un acabado sumamente natural. Al igual que el rubio de Leonor, se puede fusionar con bases castañas o rubias oscuras.

Rubio beige

Este color resulta un poco más elegante de los subtonos cenizos y se caracteriza por mezclar matices dorados con neutros para evitar una apariencia artificial. Puedes llevarlo de tono base o apostar por él en mechas como Leonor.

Rubio caramelo

Profundo y muy brillante, este tinte de pelo es perfecto para aportar dimensión en la melena sin poner en riesgo su apariencia natural. También puedes mezclarlo con otras técnicas de coloración para resaltar su belleza.

La princesa Leonor no solo nos mostró su nuevo tinte rubio miel con jengibre, sino que también nos dio cátedra de cómo llevarlo con elegancia y sofisticación. Si estabas pensando en realizarte un cambio de imagen, no dudes en apostar por el rubio, pues es el color que todas queremos llevar este 2026.