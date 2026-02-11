Marc Anthony rompe el silencio y aclara las polémicas declaraciones de Brooklyn Beckham

El pleito familiar entre los Beckham sigue dando de qué hablar y esta vez Marc Anthony se ha sumado a la conversación. Luego de que Brooklyn Beckham emitiera fuertes declaraciones en contra de su familia a través de un comunicado en redes sociales donde acusaba a sus padres, David y Victoria Beckham, de intentar interferir en su relación y particularmente de haber arruinado uno de los momentos más importantes de su vida, su boda con Nicola Peltz, el cantante decidió romper el silencio y aclarar las polémicas acusaciones del primogénito de la ex Spice Girl y el astro deportivo, dejando claro que la versión que se viralizó en días pasados no refleja en absoluto lo que realmente ocurrió durante la celebración.

¿Cuál fue el origen de la polémica entre Brooklyn y sus padres?

Regresando aproximadamente un mes en el tiempo, recordemos que todo está yo luego de que Brooklyn publicara una declaración bastante polémica a través de su cuenta oficial de Instagram, donde anunciaba el distanciamiento de forma definitiva de sus padres, así como de su familia.

En el texto, el joven chef de 26 años relató un episodio ocurrido durante su boda con la modelo y actriz Nicola Peltz que se llevó a cabo en 2022, al que describió como profundamente incómodo y humillante.

De acuerdo con las declaraciones de Brooklyn, Marc Anthony, quien se encontraba como invitado, lo habría llamado al escenario, invitando a bailar a Victoria con él, desplazando de esta forma a Nicola y “robando” su primer baile como recién casados. En dicho mensaje, Brooklyn afirmó que su madre había bailado de forma inapropiada frente a los invitados, situación que lo habría llevado a sentirse profundamente avergonzado.

Marc Anthony responde a las declaraciones de Brooklyn

Aunque ya ha pasado un tiempo, Marc Anthony ha decidido hablar al respecto durante una entrevista con “The Hollywood Reporter”, donde, sin mencionar detalles específicos sobre el incidente, afirmó que la narrativa que se había difundido no decía la verdad.

Anthony expresó que la situación era extremadamente desafortunada, subrayando el vínculo tan cercano que mantenía desde hacía años con la familia Beckham. El cantante aprovechó el momento para recordar que David y Victoria lo conocen desde antes incluso de que nacieran sus hijos y que él era el padrino de Cruz Beckham. “No tengo nada que decir sobre lo que pasó allí”, afirmó de forma contundente.

¿Qué fue lo que realmente sucedió el día de la boda?

Recordemos que tan solo unas horas después de que la declaración de Brooklyn se viralizara, varios testigos se sumaron a dar sus respectivas versiones sobre los hechos, siendo el DJ de la boda, Fat Tony, uno de los primeros en señalar lo delicado de la situación en la que responsabiliza al cantante de salsa, quien según su testimonio llamó a Brooklyn y posteriomente a “la mujer más hermosa de la sala” a subir al escenario, introduciendo a Victoria y no a Nicola, sin embargo, a pesar de esto, el DJ negó que hubiese existido cualquier comportamiento inapropiado.

De acuerdo a su declaración, el baile sufrió esta ligera modificación durante la actuación de Marc Anthony que evidentemente dejó a Brooklyn y a Nicola confundidos.

Por supuesto que el padre de la novia no se quedaría atrás y él también compartiría su propia versión. Evitando profundizar en el conflicto, Nelson Peltz defendió a su hija así como a su yerno, expresando su deseo de que tengan un matrimonio feliz y sumamente duradero.

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Beckham ha salido a dar sus respectivas versiones, y el conflicto sigue generando incertidumbre, pues la declaración de Marc Anthony no puso fin a la polémica, sino que ofreció otro panorama a lo expresado de forma pública por Brooklyn Beckham. ¿Quién estará diciendo la verdad?