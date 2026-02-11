Los favoritos de las editoras en San Valentín para sorprender a tu novio o amigas este 14 de febrero

El 14 de febrero siempre llega con esa mezcla deliciosa entre emoción y presión. Queremos sorprender, pero también queremos que el detalle se sienta auténtico. Por eso, reuní los favoritos de las editoras para San Valentín, esos regalos que sí o sí funcionan para consentir a tu novio o para apapachar a tus amigas en modo “Galentine’s”, porque el amor no es solo romántico, también es complicidad, risas y momentos que se quedan.

American Eagle con un regalo divertido

American Eagle Día de San Valentín para Hombre. Cortesía

Soothing & Barrier Support Serum Set

Una solución multiactiva con una bolsita reutilizable con llavero. Cortesía

OFFLINE By Aerie: conjunto deportivo rosa

OFFLINE By Aerie: conjunto deportivo rosa. Cortesía

Kit de cereza de Natura

Kit de cereza de Natura. Cortesía

Wonderful Pistachios

Wonderful Pistachios. Cortesía

e.l.f. Tinta Sheer

e.l.f. Tinta Sheer. Cortesía

Al final, los favoritos de las editoras para San Valentín tienen algo en común la intención. No importa si es para tu novio o para tus amigas, lo que realmente sorprende es el detalle pensado desde el corazón y eso, créeme, siempre se nota.

