Uñas San Valentín: 10 diseños elegantes y románticos para verte perfecta este 14 de febrero

San Valentín es en unos días y es mejor que a estas alturas de la semana sobre tus manos ya cuenten con unas uñas San Valentín para festejar la temporada. Si aún no lo haces, no te preocupes, pues aún estás a tiempo de elegir un manicure bonito para celebrar por lo grande uno de los días más románticos del año. Desde el famoso cat eye hasta las clásicas uñas francesas, revisa estos diez diseños elegantes y románticos para verte perfecta este 14 de febrero.

Uñas con acetatos

Esta es una de las decoraciones que más en tendencia estarán este 14 de febrero. Los acetatos pueden encontrarse en diversas formas; sin embargo, para esta temporada, los corazones serán la elección recurrente. En este diseño se suman a la técnica vitral o jelly para lograr un encapsulado rojo muy elegante.

Polka dots

No existe combinación más poderosa que la que conforman el rojo y el rosa, especialmente en estas fechas, pues son los tonos base del romanticismo. Esta propuesta apuesta por jugar con los famosos lunares de las polka nails para lograr un diseño elegante, refinado y muy en tendencia.

Uñas milky con corazones

Si estabas pensando en apostar por un diseño elegante, minimalista y discreto, entonces las uñas milky serán el acierto que debes cometer. Ya sea en su formato de uñas cortas, largas, punta almendra o cuadrada, el acabado lechoso dotará a tus manos de mucha elegancia, porte y presencia, especialmente si las decoras con un pequeño corazón.

Uñas almendra translúcidas

Las uñas transparentes son otra tendencia que no querrás perderte a lo largo del año, pero especialmente este 14 de febrero, pues son la base perfecta para lograr diseños creativos y muy diferentes a lo que siempre solemos ver en redes.

En este diseño apuestan por incluir elementos característicos de la temporada como los corazones, que lucen de forma espectacular sobre una base sin color.

Uñas francesas stiletto

Para las amantes de las uñas picudas, pero elegantes, la forma stiletto llegará a robarse tu corazón este San Valentín. Para lucirlas de forma espectacular y no morir en el intento, te aconsejamos apostar por un diseño de uñas francesas, pero no cualquier french, sino uno con efecto ojo de gato para sumarte a la tendencia. Sobre este francés dibuja pequeños corazones para darle el toque romántico.

Uñas minimalistas

Si hasta esta parte del listado las propuestas han sido demasiado decoradas para tu gusto, no te preocupes, pues también hay diseños discretos que pueden sumarse a la temporada y festividad sin recurrir a algo muy llamativo. Este diseño es uno de ellos y apuesta por llevar unas uñas nude en textura mate con pequeños corazones rojos en formato acento, es decir, solo en dos uñas.

Uñas outline french

El outline se ha convertido en un diseño de uñas elegante y creativo que más de una queremos lucir en fechas especiales. San Valentín es el momento perfecto para hacerlo, así que atrévete a llevarlo, incorporando un pequeño detalle de corazón.

Uñas mate

Si quieres una propuesta romántica diferente a lo que suele llevarse en la temporada, apuesta por recurrir al efecto mate. Este acabado dota a la uña, y también a la mano, de mucha elegancia; para darle el toque romántico, cambia los típicos corazones y apuesta por unos sensuales besos.

Uñas con cat eye

Por supuesto que el efecto favorito del año no podía quedarse atrás y este San Valentín se suma a un diseño de corazones con efecto jelly para crear un efecto neón muy elegante sobre las uñas.

Uñas largas con rosas

El efecto blooming no solo es perfecto para diseños psicodélicos, ¡es ideal para acompañar un diseño de San Valentín! Para esta propuesta, apuesta por tomar la forma de rosas sobre las uñas para dar como resultado un diseño muy romántico y sumamente femenino.

Ya no tienes pretextos para correr a agendar una cita con tu manicura para lucir este fin de semana unas lindas uñas de San Valentín. Estos diseños elegantes y románticos para verte perfecta este 14 de febrero harán que deslumbres durante el día más romántico del año.