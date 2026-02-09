¿Por qué Bad Bunny borró todas sus fotos después del medio tiempo de Súper Bowl? Todo lo que sabemos

El domingo 8 de febrero de 2026 fue una fecha histórica en la carrera de Bad Bunny, el puertorriqueño encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, uno de los escenarios más importantes del mundo, consolidando su lugar entre los grandes de la música global.

Sin embargo, el cantante de inmediato ha vuelto a capturar la atención de sus fans, con un movimiento inesperado que ha comenzado un sin fin de teorías y especulaciones, pues eliminó todo el contenido de su perfil oficial de Instagram.

Bad Bunny borra todo el contenido de su perfil de Instagram

El puertoriqueño volvió a acaparar miradas tras su show en el medio tiempo del Super Bowl LX, luego de borrar todo el contenido de su cuenta de Instagram, dejando su perfil completamente vacío, sorprendiendo a sus más de 52 millones de seguidores y desatando especulaciones sobre sus próximos pasos.

Mientras algunos fans han interpretado este movimiento del cantante como un anuncio indirecto de una nueva etapa artística, otros creen que podría tratarse de una respuesta contundente a la controversia que ha generado su show.

¿Cuántas veces Bad Bunny ha borrado su perfil de Instagram?

Y es que esta no es la primera vez que Bad Bunny elimina el contenido de su Instagram, en otras ocasiones lo ha hecho como una estrategia comercial previa al lanzamiento de nueva música o nuevos proyectos.

En 2022, justo antes de presentar Un verano sin ti, uno de sus discos más exitosos, el artista hizo lo mismo: dejó su cuenta de Instagram en blanco, generando expectativa entre sus fans.

En 2023 aplicó la misma fórmula, pero esta vez dio una explicación en entrevista para la revista Billboard: “Se va para estudio, se graba, pero nada de presión”, refiriéndose a un período de descanso enfocado en su bienestar emocional y físico.

Este 2026, la limpieza total de su Instagram coincide con el anuncio de su nueva gira internacional, que incluirá fechas en países como Australia, Japón y España, con un total de 12 conciertos.

Además, Bad Bunny llega a este momento tras ganar tres premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

