Super Bowl 2026: ¿Confirman su relación? Kim Kardashial y Lewis Hamilton aparecen juntos

El Super Bowl 2026 no solo dio de qué hablar por lo que pasó en el campo, también encendió las redes por lo que ocurrió en las gradas y en los eventos alrededor del partido. Esta vez, los reflectores se fueron directo a Kim Kardashian y Lewis Hamilton, quienes aparecieron juntos durante el fin de semana del Super Bowl y desataron una ola de rumores sobre una posible relación.

Las imágenes no tardaron en circular y, como era de esperarse, internet hizo lo suyo: teorías, comentarios y titulares preguntándose lo mismo… ¿están juntos o solo fue una coincidencia muy bien vestida?

Kim Kardashian y Lewis Hamilton: juntos en el Super Bowl 2026

Durante las actividades relacionadas con el Super Bowl 2026, Kim Kardashian y el piloto de Fórmula 1 fueron vistos compartiendo momentos que no pasaron desapercibidos. Aunque no hubo muestras explícitas de cariño, su cercanía fue suficiente para que muchos fans levantaran la ceja.

¿Hay confirmación de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

Hasta ahora, no existe ninguna confirmación oficial por parte de Kim Kardashian ni de Lewis Hamilton sobre una relación sentimental. Ninguno ha hecho declaraciones, ni publicaciones directas que confirmen que estén saliendo.

Lo que sí hay son apariciones públicas y coincidencias que, para muchos, resultan llamativas. Sin embargo, en eventos de esta magnitud como el Super Bowl, es común que celebridades de distintos ámbitos coincidan sin que eso signifique algo más.

El Super Bowl 2026 como escenario de rumores

No es la primera vez que el Super Bowl se convierte en el escenario perfecto para que nazcan rumores de romance. La mezcla de celebridades, exclusividad y atención mediática hace que cualquier interacción se vuelva noticia.

