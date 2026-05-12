Heidi Klum deslumbra el Festival de Cannes 2026 con el vestido amarillo que más favorece al escote

El glamour ya llegó al Festival de Cannes 2026 y una de las celebridades que más llamó la atención fue, sin duda, Heidi Klum. La modelo alemana apareció en la alfombra roja con un impactante vestido amarillo de Elie Saab FW25 Couture, confirmando que los tonos vibrantes seguirán dominando las tendencias más elegantes del año.

La también conductora apostó por un diseño de alta costura que destacó especialmente por su escote, convirtiéndose rápidamente en uno de los looks más comentados del festival. En redes sociales, muchos fans coincidieron en que el vestido lograba un equilibrio perfecto entre sofisticación, dramatismo y elegancia clásica.

El vestido amarillo de Heidi Klum que se robó todas las miradas en Cannes

Durante su aparición en Cannes, Heidi Klum llevó un vestido amarillo firmado por Elie Saab, una de las casas de moda favoritas de las celebridades para las alfombras rojas más importantes del mundo. El diseño pertenecía a la colección FW25 Couture, conocida por sus siluetas teatrales y acabados ultra glamorosos.

Las fotos muestran un diseño llamativo que resaltaba la zona del escote y aportaba mucha presencia sobre la red carpet. El color amarillo también fue uno de los grandes protagonistas del look, ya que añadió luminosidad y un aire sofisticado perfecto para la temporada primavera-verano.

Heidi Klum nos reafirma que sigue siendo una de las grandes reinas de la alfombra roja y que los vestidos amarillos serán una de las apuestas más chic. Getty Images

Heidi Klum confirma que los colores vibrantes son tendencia este 2026

En los últimos meses, los tonos amarillos mantequilla, dorados suaves y colores solares han ganado protagonismo tanto en pasarelas como en eventos internacionales. Heidi Klum acaba de demostrar que este tipo de colores pueden verse increíblemente elegantes en un evento de alta moda como Cannes.

Además, no es la primera vez que la modelo roba miradas en el festival. Heidi suele apostar por vestidos de impacto y firmas couture que convierten cada aparición en uno de los momentos más comentados de la alfombra roja.

Para complementar el outfit, llevó un beauty look mucho más relajado, permitiendo que el vestido fuera el centro absoluto de atención. El resultado final fue sofisticado, moderno y muy alineado con el glamour clásico que caracteriza al Festival de Cannes.