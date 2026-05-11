Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

Nicola Peltz queda libre de polémica tras acuerdo millonario de su padre por demanda de ataque de pitbull

Aunque la actriz suele mantenerse enfocada en sus proyectos y en su vida junto a Brooklyn Beckham, recientemente volvió a aparecer en medio de una controversia que rápidamente dio de qué hablar.

Mayo 11, 2026 • 
Karen Luna
Nicola Peltz reaparece en redes sociales tras polémica con los Beckham, ¿qué fue lo que dijo sobre la situación .png

Nicola Peltz queda libre de polémica tras acuerdo millonario de su padre por demanda de ataque de pitbull

Getty Images

El nombre de Nicola Peltz volvió a aparecer en los titulares, pero esta vez por una polémica legal que finalmente parece llegar a su fin. El caso involucraba a su padre, el empresario multimillonario Nelson Peltz, y a una exempleada doméstica que aseguró haber sido atacada y “aterrorizada” por un pitbull llamado Houdini, supuestamente regalado por la actriz a su familia. Según reportes recientes, ambas partes habrían llegado a un acuerdo millonario, dejando a Nicola fuera del foco legal.

La demanda que puso a la familia Peltz bajo presión

Todo comenzó después de que Miledys Morejon, exhousekeeper de la familia, presentara una demanda alegando que el perro tenía comportamientos agresivos y que incluso llegó a provocarle lesiones físicas y emocionales mientras trabajaba en la residencia familiar en Palm Beach, Florida.

En los documentos legales citados por medios estadounidenses, la mujer aseguró que el animal era “vicioso”, no estaba entrenado adecuadamente y que vivía con miedo constante dentro de la propiedad. También afirmó que debía interactuar con el perro como parte de sus tareas laborales.

Aunque el caso salpicó indirectamente a Nicola Peltz porque el perro habría llegado a la familia como un regalo de su parte, los abogados de Nelson Peltz defendieron que la actriz no tenía conocimiento directo sobre los hechos denunciados.

Nicola Peltz queda fuera del conflicto

Ahora, el acuerdo entre las partes parece cerrar uno de los episodios más incómodos para la familia. Aunque no se han revelado públicamente los términos exactos del arreglo económico, diversos medios aseguran que la resolución evita que el caso llegue a juicio.

La noticia llega en un momento donde Nicola Peltz ya se encontraba bajo atención mediática constante por los rumores sobre tensiones familiares con los Beckham y las especulaciones alrededor de su matrimonio con Brooklyn Beckham.

La polémica sigue generando conversación en redes

Aunque Nicola no ha hecho declaraciones públicas recientes sobre el tema, el caso volvió a abrir conversaciones en redes sociales sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas y el manejo de perros considerados potencialmente peligrosos.

También puedes leer:
Victoria Beckham y David Beckham.jpg
Entretenimiento
¿Quiénes fueron las parejas de Victoria Beckham antes de conocer a su esposo David?
Octubre 30, 2023
 · 
Emma Duarte
Victoria Beckham.jpg
Belleza
Victoria Beckham: conoce las historias personales que la llevaron a crear sus nuevos perfumes
Octubre 25, 2023
 · 
Emma Duarte

Mientras tanto, la actriz parece enfocada en sus proyectos personales y en mantenerse alejada del drama legal que rodeó durante meses a su familia.

Nicola Peltz Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
uñas
Belleza
Uñas coreanas holográficas: la tendencia “syrup nails” ideales para las amantes del manicure corto
Mayo 11, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Los Angeles Premiere Of Netflix's New Film "Blonde"
Entretenimiento
Hayden Panettiere revela la escalofriante situación que vivió a los 18 años con un famoso actor
Mayo 11, 2026
 · 
Karen Luna
Demi Moore celebra su cumpleaños con el corte de pelo más envidiado (y rejuvenecedor) a los 60.png
Belleza
Demi Moore lleva las uñas almendra ideales para rejuvenecer tus manos a los 40, 50 y 60
Mayo 11, 2026
 · 
Karen Luna
manicura en tendencia final de año (2).jpg
Belleza
10 ideas de uñas decoradas ideales para verte elegante y rejuvenecer tus manos a los 30, 40 o 50
Mayo 11, 2026
 · 
Karen Luna