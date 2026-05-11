Nicola Peltz queda libre de polémica tras acuerdo millonario de su padre por demanda de ataque de pitbull

El nombre de Nicola Peltz volvió a aparecer en los titulares, pero esta vez por una polémica legal que finalmente parece llegar a su fin. El caso involucraba a su padre, el empresario multimillonario Nelson Peltz, y a una exempleada doméstica que aseguró haber sido atacada y “aterrorizada” por un pitbull llamado Houdini, supuestamente regalado por la actriz a su familia. Según reportes recientes, ambas partes habrían llegado a un acuerdo millonario, dejando a Nicola fuera del foco legal.

La demanda que puso a la familia Peltz bajo presión

Todo comenzó después de que Miledys Morejon, exhousekeeper de la familia, presentara una demanda alegando que el perro tenía comportamientos agresivos y que incluso llegó a provocarle lesiones físicas y emocionales mientras trabajaba en la residencia familiar en Palm Beach, Florida.

En los documentos legales citados por medios estadounidenses, la mujer aseguró que el animal era “vicioso”, no estaba entrenado adecuadamente y que vivía con miedo constante dentro de la propiedad. También afirmó que debía interactuar con el perro como parte de sus tareas laborales.

Aunque el caso salpicó indirectamente a Nicola Peltz porque el perro habría llegado a la familia como un regalo de su parte, los abogados de Nelson Peltz defendieron que la actriz no tenía conocimiento directo sobre los hechos denunciados.

Nicola Peltz queda fuera del conflicto

Ahora, el acuerdo entre las partes parece cerrar uno de los episodios más incómodos para la familia. Aunque no se han revelado públicamente los términos exactos del arreglo económico, diversos medios aseguran que la resolución evita que el caso llegue a juicio.

La noticia llega en un momento donde Nicola Peltz ya se encontraba bajo atención mediática constante por los rumores sobre tensiones familiares con los Beckham y las especulaciones alrededor de su matrimonio con Brooklyn Beckham.

La polémica sigue generando conversación en redes

Aunque Nicola no ha hecho declaraciones públicas recientes sobre el tema, el caso volvió a abrir conversaciones en redes sociales sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas y el manejo de perros considerados potencialmente peligrosos.

Mientras tanto, la actriz parece enfocada en sus proyectos personales y en mantenerse alejada del drama legal que rodeó durante meses a su familia.