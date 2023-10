¿Quiénes fueron las parejas de Victoria Beckham antes de conocer a su esposo David?

Victoria Beckham lleva casada 24 años con el ex futbolista y ahora empresario David Beckham, sin embargo, antes de él, la ex spice girl tuvo en su lista a algunos romances, pero que no son tan comentados. Así que si quieres saber quienes son, quédate leyendo que hoy te lo contamos.

Aunque no son muchas las parejas que se le conocen a la también diseñadora y empresaria, es cierto que éstas no son tan sonadas en el colectivo social, pues prácticamente desde que conoció a su marido, jamás se le volvió a ver con otra persona que no fuera con el entonces futbolista.

Mark Wood

De acuerdo con lo documentado por la prensa, Victoria Adams (ya que nació bajo ese nombre) tuvo una relación de años con Mark Wood. Hasta donde se sabe, su noviazgo duró bastante, pues desde los 14 hasta los 20 años de edad, ella salió con él. Sin embargo, fue la misma Victoria quien terminó la relación, a pesar de que cuando terminaron la escuela, se habían comprometido.

Victoria Beckham sostuvo una relación de años con Mark Wood, quien trabajaba con el padre de la ex cantante Instagram

Mark se dedicaba a instalar alarmas antirrobo y hasta vivieron juntos en casa de sus padres, por lo que ella llegó a adoptar su apellido Wood. No obstante, lo dejó en 1995 cuando las Spices Girls comenzaban a hacerse famosas.

Corey Haim

Durante la década de los 90 también comenzó a surgir el rumor de que la joven Victoria mantenía una relación sentimental con el actor canadiense Corey Haim. Sin embargo, nunca se llegó a oficializar ante la prensa, la cual no se cansaba de hacer eco de este supuesto noviazgo.

Desafortunadamente, Haim falleció en el año 2010, por lo que jamás sabremos si realmente ambos tuvieron algo que ver en su momento. Por si no lo recordabas, Corey protagonizó Los chicos perdidos (The last Boys) en 1987 y se le auguraba como una joven promesa. Pero quedó en el olvido y vivió sus últimos días en la calle.

Victoria Adams habría dejado a Stuart Bilton por David Beckham Getty Images

Stuart Bilton

Esta relación con el modelo Stuart Bilton se habría dado justo antes de que Victoria comenzara a salir con David Beckham, por lo que ella habría terminado con él para poder estar con el que ahora es su esposo.

Aunque según el actor Corey Haim, ella lo habría engañado precisamente con Stuart Bilton, siendo este último la verdadera causa de su ruptura.

Por último, con esto te podrás dar cuenta que la británica tuvo muy pocos intereses amorosos antes de casarse con David. Aquí cabe resaltar también que, durante un tiempo, mantuvo su relación en secreto con el ex mediocampista del Manchester.