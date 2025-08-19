Suscríbete
¿Por qué el rey Carlos III no recibirá a Donald Trump en el Palacio de Buckingham?

Uno de los misterios de la visita que el presidente de Estados Unidos hará al rey Carlos III.

August 18, 2025 
Karen Luna
En septiembre de 2025, el Reino Unido será el centro de la atención internacional con la segunda visita de Estado de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Lo que ha sorprendido a todos es que el rey Carlos III no lo recibirá en el Palacio de Buckingham, sino en el Castillo de Windsor, un cambio que tiene un simbolismo especial.

Buckingham cerrado por renovaciones

Buckingham, la residencia tradicional de la monarquía, está en plena remodelación, con obras de electricidad, fontanería y calefacción, lo que hace imposible usar muchas de sus salas para recepciones y banquetes oficiales. Por eso, Windsor se presenta como la alternativa perfecta, no solo por su capacidad para albergar ceremonias importantes, sino también por su aire histórico y cercano, que permite un encuentro más íntimo y flexible, manteniendo toda la majestuosidad que caracteriza a las visitas de Estado.

Una visita excepcional para Trump

Lo que hace esta visita realmente extraordinaria es que muy pocos presidentes estadounidenses han recibido una segunda invitación de Estado. Normalmente, los segundos mandatos se celebran con encuentros más discretos, como un té o un almuerzo privado, tal como ocurrió con George W. Bush y Barack Obama. En este caso, Carlos III fue más allá, mostrando una atención especial hacia Trump al proponer incluso un encuentro previo en Escocia, ya sea en Balmoral o Dumfries House, para planificar los detalles de la visita. Este gesto refleja la importancia que el monarca otorga a la llamada “relación especial” entre ambos países y añade un toque personal que va más allá del protocolo oficial.

Carlos III y Donald Trump.jpg

Aunque Buckingham sea el símbolo de la monarquía, Windsor ofrece historia, elegancia y cercanía, un espacio ideal para desplegar todo el ceremonial que caracteriza a este tipo de visitas y que, en el caso de Trump, se convierte en un espectáculo de pompa y tradición. La carta firmada a mano por Carlos III, que el propio Trump mostró a las cámaras, refuerza este mensaje, destacando la oportunidad de fortalecer los lazos entre ambas naciones y dejando en claro que la visita tiene un significado profundo más allá de la logística o la formalidad.

Una visita histórica y simbólica

La ausencia de Buckingham no debe interpretarse como un desplante ni una señal de tensión, sino como una decisión estratégica que permite mantener la tradición al mismo tiempo que se adapta a las circunstancias. Windsor se convierte en protagonista, demostrando que la monarquía puede equilibrar majestuosidad y cercanía, ofreciendo un espacio que permite lucir todo el protocolo sin perder humanidad ni calidez.

Karen Luna
Karen Luna
