La sorprendente razón por la que Diane Keaton decidió nunca casarse tras terminar con Al Pacino

Diane Keaton fue una de las actrices más queridas y galardonadas de Hollywood, y aunque brillaba con su gran trayectoria artística, la actriz trató de llevar su vida personal en privado, despertando siempre curiosidad por su decisión de nunca casarse.

Tras su muerte a los 79 años en california, los detalles de su vida han comenzado a salir de nuevo a la luz, incluyendo su sonado romance con el actor, Al Pacino, quien se dice, fue el gran amor de su vida.

Te podría interesar: La emotiva carta de amor que Al Pacino escribió a Diane Keaton tras su ruptura

¿Por qué Diane Keaton nunca se casó?

De acuerdo con palabras de la propia Diane Keaton, no creía en el amor, siempre se vió así misma como una mujer independiente y suficiente, y se negaba a la idea de vivir con una persona para el resto de su vida.

“Soy un bicho raro. Recuerdo que en el instituto, un chico se me acercó y me dijo que algún día sería una buena esposa, yo pensé que no, no quiero ser esposa”, expresó en 2019 a People.

Sin embargo, mucho creen que el matrimonio de sus padres y sus propias decepciones amorosas, fueron las que la orillaron a tomar la decisión de mantenerse soltera, de hecho, hay una frase que se convirtió en su firma personal:

“Nunca tuve la necesidad de ser la esposa de alguien. Ya soy suficiente siendo yo”.

Este no fue el único hecho de su vida que causó polémica, pues a los 50 años, Diane decidió que quería convertirse en madre, y adoptó a dos hijos, convirtiéndose en una mujer poco común dentro de la industria.

Getty Images

Los amores de Diane Keaton

A pesar de que nunca se casó, la actriz vivió romances con personalidades famosas dentro del mundo del cine, en la década de los 70 vivió una relación muy pública con el director Woody Allen.

Sin embargo, el más sonado fue con el actor Al Pacino, con quien compartió créditos en pantalla en la película, ‘El Padrino’, donde se conocieron y enamoraron.

El propio actor ha confesado que la actriz quería casarse y formar una familia con él, cosa que él rechazó por no sentirse listo para un compromiso tan formal, la relación finalmente terminó.

Hoy en día Pacino se arrepiente de haber dejado ir a Keaton, a quien ha señalado como el amor de su vida, y para muchos, su negativa a casarse, fue lo que realmente llevó a la actriz a tomar la decisión de no creer en el matrimonio y a no querer casarse.

