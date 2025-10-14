La emotiva carta de amor que Al Pacino escribió a Diane Keaton tras su ruptura

Diane Keaton y Al Pacino se conocieron durante el rodaje de la película ‘El Padrino’, una de las cintas más exitosas de Francis Ford Coppola, donde interpretaron a Kay Adams y Michael Corleone, pareja dentro de la trama.

Su relación comenzó con una amistad que se fue transformando en amor, y con el tiempo, en una de las historias románticas más apasionadas y tumultuosas de Hollywood, Diane sentía una profunda admiración por Pacino, y aunque él la amaba, no estaba listo para formalizar la relación.

¿Cómo fue la historia de amor de Diane Keaton y Al Pacino?

Diane y Pacino mantuvieron una relación de cerca de 15 años, aunque estuvo llena de idas y venidas debido a sus diferencias, ella era romántica y extrovertida, mientras que el actor era mucho más reservado e introvertido.

Diane soñaba con formalizar la relación y casarse, pero a pesar de que el actor estaba profundamente enamorado de ella, no quería comprometerse, lo que finalmente llevó al fin de su romance a principios de los 90.

La carta que Al Pacino escribió a Diane Keaton tras su ruptura

Tras su ruptura, el actor le escribió una carta a Diane desde la ciudad de Roma, donde le asegura que se siente más solo que nunca sin ella:

“Me siento completamente solo, más de lo que me he sentido en muchísimas lunas. Mientras escribo esta carta estoy sentado en una cafetería al aire libre en Roma, y está lloviendo a cántaros.

Miro hacia una hermosa plaza con una iglesia, hablándome a mí mismo. Tengo las manos juntas, como si estuviera rezando. Pero en medio de mis manos hay una pequeña grabadora. Así que parece que estoy hablando con mis dedos. Así es como se ve.

Ojalá pudiera dictarte esta carta sin mover los labios. Solo intento decirte que te echo de menos, cariño. De una forma un poco enrevesada, parece que eso es lo que estoy intentando decirte”.

Al Pacino reacciona a la muerte de Diane Keaton

El 12 de octubre, se dio a conocer la lamentable muerte de la actriz a los 79 años, la noticia afectó profundamente a Al Pacino, pues de acuerdo con el medio Page Six, se siente completamente destrozado.

“Ella era increíble. Y aunque nos separamos, siempre pensé que algún día podríamos tener una segunda oportunidad. Pero ahora ya no la hay”, fueron las declaraciones de Pacino a una fuente cercana.

Se dice que a lo largo de los años, Pacino sintió un profundo arrepentimiento por no haberse casado con la actriz, a quien considera el gran amor de su vida.

