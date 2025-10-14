Conoce a los hijos que Diane Keaton adoptó a los 50, Dexter y Duke Keaton

Diane Keaton y los hijos que adoptó a los 50: así fue la faceta más íntima de la actriz

La muerte de Diane Keaton el pasado 11 de octubre de 2025, a los 79 años, dejó un profundo vacío en Hollywood. Reconocida por su talento, la actriz también será recordada por un aspecto mucho más personal: su papel como madre. Más allá de los premios y las alfombras rojas, Keaton eligió construir una familia por decisión propia y criar sola a los dos grandes amores de su vida: Dexter y Duke Keaton.

La maternidad a los 50: una decisión del corazón

En una industria donde las mujeres suelen estar bajo constante presión, Diane Keaton tomó una decisión valiente a los 50 años: convertirse en madre por adopción. “La maternidad no fue un impulso que no pudiera resistir; era una idea que había estado rondando en mi mente durante mucho tiempo. Así que me lancé”, confesó en una entrevista con Ladies’ Home Journal en 2008.

La actriz, que nunca se casó, habló en varias ocasiones sobre cómo la llegada de sus hijos transformó su vida.

“Antes de tener hijos me preocupaba solo por mí, pero eso cambia cuando eres madre. Aprendes a preocuparte en silencio, sin que ellos lo noten”, declaró alguna vez Getty Images

Dexter Keaton, su hija mayor

Dexter Keaton, nacida el 15 de diciembre de 1995, fue adoptada por la actriz en 1996. Discreta y reservada, siempre ha mantenido un perfil bajo lejos del foco mediático. En 2021 se casó con Jordan White, con quien mantiene una relación estable y alejada de los reflectores.

De acuerdo con su perfil profesional, Dexter estudió para convertirse en técnica veterinaria en Carrington College California-Pomona, y se ha mantenido enfocada en una vida tranquila y familiar, lejos de la fama que rodeó a su madre.

Duke Keaton, su hijo menor

Cinco años después, Diane decidió ampliar su familia con la llegada de Duke Keaton, nacido el 8 de febrero de 2000 y adoptado en 2001. Desde pequeño mostró interés por la fotografía y, al igual que su hermana, ha preferido mantenerse fuera de los reflectores.

Diane solía compartir en redes sociales algunos momentos íntimos junto a sus hijos, dejando ver el fuerte vínculo que los unía.

En público, Duke acompañó a su madre en algunos eventos especiales, pero siempre desde un lugar discreto, reflejando el respeto por la vida privada que ella supo inculcarles. Getty Images

La vida familiar lejos de Hollywood

A diferencia de muchas celebridades, Keaton crió a sus hijos fuera del circuito de Hollywood, buscando ofrecerles una vida normal. “No les interesa lo que hago, lo cual considero muy sano. Llevamos una vida relativamente normal”, aseguró en una entrevista con People en 2007.

Esa decisión, que en su momento sorprendió a muchos, fue una muestra más de su carácter independiente y de su deseo de vivir la maternidad desde la autenticidad y el amor, sin las presiones de la fama. Hasta ahora, la causa oficial de su muerte no ha sido revelada, y su familia ha pedido respeto y privacidad durante este momento de duelo.