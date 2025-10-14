Suscríbete
Los 6 colores de uñas que serán tendencia en invierno que sí estilizan y rejuvenecen las uñas

Las uñas se han convertido en el complemento de estilo por excelencia, y esta temporada invernal llega con una paleta de colores en tendencia que te harán destacar con elegancia y brillo.

October 14, 2025 • 
Melisa Velázquez
Colores de uñas para el invierno

Getty Images

Para el invierno, la tendencia se inclina hacia tonos que no solo lucen sofisticados, sino que además estilizan las manos y aportan un efecto rejuvenecedor, logrando un look moderno y juvenil para esta temporada invernal.

Algunos tonos cálidos del otoño seguirán siendo protagonistas en el invierno, además de algunos tonos nude que regresan para conseguir estilismos sofisticados y elegantes para las fiestas navideñas.

¿Cuáles son los tonos de uñas que serán tendencia en el invierno 2025?

Estos son algunos de los tonos de uñas que se llevarán en invierno 2025, y se pueden llevar en los tonos más clásicos y pulidos, o con efectos de color con diseños más creativos y personalizados.

Rojo cereza profundo

Un clásico atemporal que se renueva con una versión mucho más intensa y brillante que alarga visualmente los dedos y aporta un toque elegante, perfecto para lucir sofisticada durante la temporada invernal.

Azul grisáceo

Es un color que se caracteriza por sus matices fríos, pero que tiene la cualidad de suavizar las manos con un toque de modernidad y elegancia, que eleva tus looks más sofisticados de las fiestas.

Púrpura

Este color combina la belleza del morado profundo con un toque de misterio y sofisticación que luce irresistible toda la temporada del otoño, que se traslada también al invierno por su elegancia y versatilidad.

Milky white

Este tono sigue siendo uno de los tonos más elegantes y versátiles del invierno, su acabado lechoso y cremoso aporta una apariencia limpia, pulida y naturalmente sofisticada a las manos.

Nude rosado

El nude sigue siendo un imprescindible, pero en esta temporada se apuesta por matices rosados que aportan calidez y suavidad, para crear efectos naturales y elegantes que combinan con todo.

Verde esmeralda

Un tono vibrante y sofisticado que se adapta tanto a looks casuales como elegantes, este tono en particular de verde, estiliza los dedos gracias a su profundidad y contraste con la piel.

Gris

El gris es uno de los tonos más sofisticados y modernos para este invierno, según sus matices, puede transmitir elegancia, sobriedad o un estilo más vanguardista que puede elevar cualquier look.

Este invierno, tus uñas no solo seguirán la moda, también destacarán por su capacidad de estilizar y rejuvenecer tus manos, convirtiéndose en un verdadero accesorio de belleza.

Melisa Velázquez
