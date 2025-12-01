Suscríbete
Realeza

Máxima de Holanda conquista Surinam con su falda midi más versátil de la que todos hablan

Máxima de Holanda y el rey Guillermo realizan una visita de Estado en Surinam, donde la reina de los Países Bajos ha deslumbrado con su estilismo a su llegada.

Diciembre 01, 2025 • 
Melisa Velázquez
La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam

La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam

Getty Images

El pasado 30 de noviembre, los reyes de los Países Bajos llegaron a Surinam para una visita de Estado, el rey Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda aterrizaron al aeropuerto internacional de Johan Adolf Pengel, para una visita llena de simbolismo.

Sin embargo, no se deja de hablar del outfit de Máxima de Holanda, la reina consorte lució una falda midi, muy acertada para la ocasión, y que no ha dejado de causar sensación.

Te podría interesar: Máxima de Holanda sorprende con elegante palazzo amarillo en su visita a Indonesia, ¿qué hay detrás del uso de este color?

También puedes leer:
maxima de holanda.png
Moda
Estos outfits de Máxima de Holanda demuestran por qué es la reina de los looks coloridos
Septiembre 09, 2023
 · 
Emma Duarte
Maxima de holanda.jpg
Realeza
Tres de los mejores diseños de sombrero llevados por Máxima de Holanda
Julio 17, 2023
 · 
Shareni Pastrana

La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam

Surinam es un pequeño país del continente americano que fue una colonia holandesa hasta 1975, año en que finalmente consiguió su independencia como país libre y soberano, excepto en defensa y política exterior.

Para su llegada a Paramaribo, la capital del país, la reina Máxima ha vuelto a dar una lección de estilo con un favorecedor conjunto en el que destaca una falda de la firma belga Natan.

La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam

La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam

Getty Images

Se trata de un diseño confeccionado en jacquard con un estampado de cuadros en blanco, negro y gris, con cintura marcada, tablas y un largo midi con abertura frontal que aporta movimiento y sofisticación al look, que ha acompañado con un top a juego de estilo halter.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la usa, pues Máxima la estrenó en su visita a Brasil en 2023; sin embargo, siempre la había combinado con una camisa blanca, demostrando su gran habilidad para combinar looks memorables.

La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam

La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam

Patrick van Katwijk/Getty Images

¿Cómo será la visita de Estado de Máxima de Holanda y el rey Guillermo a Surinam?

El lunes comenzarán con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Paramaribo, seguida de reuniones oficiales con la presidenta de Surinam y sus ministros.

El Rey depositará una ofrenda floral ante la estatua de Mama Sranan, símbolo del país, y pronunciará un discurso en la Asamblea Nacional.

Por la tarde, los reyes visitarán el Tribunal de Justicia, se reunirán con descendientes de personas esclavizadas y comunidades indígenas, y concluirán la jornada con un banquete de Estado ofrecido en su honor.

Máxima de Holanda Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
Uñas navideñas con pedrería que harán brillar tu manicure con elegancia esta Navidad
Belleza
6 diseños de uñas navideñas con pedrería que harán brillar tu manicure con elegancia
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
"Landman" Season Two UK Premiere - Arrivals
Entretenimiento
Billy Bob Thornton sorprende al hablar español por primera vez y revela que vivió en México en los años 70
Diciembre 01, 2025
 · 
Fabián W. Waintal
Julia Roberts rescata uno de sus looks más icónicos de los 90
Belleza
Tintes de moda 2026: 5 mechas y balayage que arrasarán los próximos meses
Diciembre 01, 2025
 · 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-12-01 a la(s) 11.52.08 a.m..png
Belleza
7 uñas navideñas elegantes que son más elegantes que el manicure rojo
Diciembre 01, 2025
 · 
Karen Luna