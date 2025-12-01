Máxima de Holanda conquista Surinam con su falda midi más versátil de la que todos hablan

El pasado 30 de noviembre, los reyes de los Países Bajos llegaron a Surinam para una visita de Estado, el rey Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda aterrizaron al aeropuerto internacional de Johan Adolf Pengel, para una visita llena de simbolismo.

Sin embargo, no se deja de hablar del outfit de Máxima de Holanda, la reina consorte lució una falda midi, muy acertada para la ocasión, y que no ha dejado de causar sensación.

La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam

Surinam es un pequeño país del continente americano que fue una colonia holandesa hasta 1975, año en que finalmente consiguió su independencia como país libre y soberano, excepto en defensa y política exterior.

Para su llegada a Paramaribo, la capital del país, la reina Máxima ha vuelto a dar una lección de estilo con un favorecedor conjunto en el que destaca una falda de la firma belga Natan.

Se trata de un diseño confeccionado en jacquard con un estampado de cuadros en blanco, negro y gris, con cintura marcada, tablas y un largo midi con abertura frontal que aporta movimiento y sofisticación al look, que ha acompañado con un top a juego de estilo halter.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la usa, pues Máxima la estrenó en su visita a Brasil en 2023; sin embargo, siempre la había combinado con una camisa blanca, demostrando su gran habilidad para combinar looks memorables.

¿Cómo será la visita de Estado de Máxima de Holanda y el rey Guillermo a Surinam?

El lunes comenzarán con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Paramaribo, seguida de reuniones oficiales con la presidenta de Surinam y sus ministros.

El Rey depositará una ofrenda floral ante la estatua de Mama Sranan, símbolo del país, y pronunciará un discurso en la Asamblea Nacional.

Por la tarde, los reyes visitarán el Tribunal de Justicia, se reunirán con descendientes de personas esclavizadas y comunidades indígenas, y concluirán la jornada con un banquete de Estado ofrecido en su honor.

