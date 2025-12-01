Billy Bob Thornton sorprende al hablar español por primera vez y revela que vivió en México en los años 70.

Nunca antes había hablado en español delante de una cámara. Y en una entrevista exclusiva, por primera vez, pudimos evaluar si Billy Bob Thornton sabe nuestro idioma lo suficiente como para traducir al menos algunas de las palabras en español que dicen en la serie ‘Landman’ de Paramount +. Es que en la versión en inglés, muy curiosamente, no traducen al inglés una sola palabra de las frases que dicen los latinos como Andy García. Pero, Billy Bob... sí.

¿Hablas español?

“Un poquito... Cuando era adolescente, viví en México y conquistaba mujeres diciendo: '¿Por qué tú no me quieres?’. De verdad. ¡Sentían pena por mí!”.

Con algunos personajes latinos y un estilo parecido a la antigua serie de ‘Dallas’, en la más nueva Landman, Billy Bob Thornton protagoniza los dramas de la industria del petróleo, enfocándose en las relaciones personales mientras muestra la realidad y los peligros del negocio que muy pocos conocen. Y en la segunda temporada, él tiene que trabajar con Demi Moore, en el rol de Cami, después de la muerte del esposo que interpretaba Jon Hamm (que en realidad se mudó a Apple TV con otra serie diferente). Y en la historia sigue el personaje de un mafioso, Andy García, que esta vez actúa como dueño de la empresa ‘Sonrisa’, que financia otra nueva producción de petróleo para el hijo (en la ficción) de Billy Bob.

Mucho antes de la serie ‘Landman’, te habíamos visto trabajando con Demi Moore en la película ‘Propuesta indecente’, hace más de 30 años atrás... ¿Cómo fue el reencuentro?

“Demi siempre fue muy dulce conmigo, aunque en ‘Propuesta Indecente’ yo solo había tenido un par de escenas con ella. Pasé más tiempo con Woody Harrelson. Pero la conozco a Demi desde hace muchos años, porque en realidad yo había filmado tres películas con el esposo, Bruce Willis, como uno de los astronautas de ‘Armageddon’. Y Demi siempre venía al estudio con las tres hijas. Así es como nos conocimos realmente. A las hijas incluso las conozco antes que hubieran nacido... las vi crecer. Tenemos una muy buena relación con toda la familia.”

¿Y qué estilo de padre es Billy Bob Thornton en comparación con tu personaje de la serie Landman?

“En la vida real, soy muy bueno. Soy un padre muy cercano a mis hijos. Con mi padre tuvimos una relación muy difícil y es por eso que quise romper el ciclo y me propuse siempre ser un buen padre. De hecho, soy tan cercano a mis hijos que no paro de abrazarlos y decirles que los amo en público, al punto que ellos me paran diciéndome: ‘Papa, basta, estamos en público’. Soy todo lo opuesto como padre. Amo a mis hijos. Son el centro de mi universo.”

