Suscríbete
Entretenimiento

Billy Bob Thornton sorprende al hablar español por primera vez y revela que vivió en México en los años 70

No todos los días vemos a Billy Bob Thornton hablando español, y mucho menos contando que pasó parte de su juventud en México. Pero ahora, gracias a ‘Landman’, el actor dejó salir ese lado poco conocido.

Diciembre 01, 2025 • 
Fabián W. Waintal
"Landman" Season Two UK Premiere - Arrivals

Billy Bob Thornton sorprende al hablar español por primera vez y revela que vivió en México en los años 70.

Getty Images

Nunca antes había hablado en español delante de una cámara. Y en una entrevista exclusiva, por primera vez, pudimos evaluar si Billy Bob Thornton sabe nuestro idioma lo suficiente como para traducir al menos algunas de las palabras en español que dicen en la serie ‘Landman’ de Paramount +. Es que en la versión en inglés, muy curiosamente, no traducen al inglés una sola palabra de las frases que dicen los latinos como Andy García. Pero, Billy Bob... sí.

También puedes leer:
adam sandler películas.jpg
Entretenimiento
4 películas de Adam Sandler para levantarte el ánimo después de un mal día
Septiembre 09, 2023
 · 
Emma Duarte
Hugh Grant se estrena como papá
Entretenimiento
Las tres películas más románticas de Hugh Grant para pasar una tarde en pareja
Septiembre 09, 2023
 · 
Shareni Pastrana

¿Hablas español?

“Un poquito... Cuando era adolescente, viví en México y conquistaba mujeres diciendo: '¿Por qué tú no me quieres?’. De verdad. ¡Sentían pena por mí!”.

Con algunos personajes latinos y un estilo parecido a la antigua serie de ‘Dallas’, en la más nueva Landman, Billy Bob Thornton protagoniza los dramas de la industria del petróleo, enfocándose en las relaciones personales mientras muestra la realidad y los peligros del negocio que muy pocos conocen. Y en la segunda temporada, él tiene que trabajar con Demi Moore, en el rol de Cami, después de la muerte del esposo que interpretaba Jon Hamm (que en realidad se mudó a Apple TV con otra serie diferente). Y en la historia sigue el personaje de un mafioso, Andy García, que esta vez actúa como dueño de la empresa ‘Sonrisa’, que financia otra nueva producción de petróleo para el hijo (en la ficción) de Billy Bob.

Mucho antes de la serie ‘Landman’, te habíamos visto trabajando con Demi Moore en la película ‘Propuesta indecente’, hace más de 30 años atrás... ¿Cómo fue el reencuentro?

“Demi siempre fue muy dulce conmigo, aunque en ‘Propuesta Indecente’ yo solo había tenido un par de escenas con ella. Pasé más tiempo con Woody Harrelson. Pero la conozco a Demi desde hace muchos años, porque en realidad yo había filmado tres películas con el esposo, Bruce Willis, como uno de los astronautas de ‘Armageddon’. Y Demi siempre venía al estudio con las tres hijas. Así es como nos conocimos realmente. A las hijas incluso las conozco antes que hubieran nacido... las vi crecer. Tenemos una muy buena relación con toda la familia.”

¿Y qué estilo de padre es Billy Bob Thornton en comparación con tu personaje de la serie Landman?

“En la vida real, soy muy bueno. Soy un padre muy cercano a mis hijos. Con mi padre tuvimos una relación muy difícil y es por eso que quise romper el ciclo y me propuse siempre ser un buen padre. De hecho, soy tan cercano a mis hijos que no paro de abrazarlos y decirles que los amo en público, al punto que ellos me paran diciéndome: ‘Papa, basta, estamos en público’. Soy todo lo opuesto como padre. Amo a mis hijos. Son el centro de mi universo.”

Billy Bob Thornton
Fabián W. Waintal
Fabián W. Waintal
Importando lo mejor de Hollywood en nuestro idioma, desde hace más de 30 años en Vanidades, con entrevistas y un perfil exclusivo de eventos internacionales como el Oscar o el Festival de Cannes.
Relacionado
Uñas navideñas con pedrería que harán brillar tu manicure con elegancia esta Navidad
Belleza
6 diseños de uñas navideñas con pedrería que harán brillar tu manicure con elegancia
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Julia Roberts rescata uno de sus looks más icónicos de los 90
Belleza
Tintes de moda 2026: 5 mechas y balayage que arrasarán los próximos meses
Diciembre 01, 2025
 · 
Karen Luna
La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam
Realeza
Máxima de Holanda conquista Surinam con su falda midi más versátil de la que todos hablan
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2025-12-01 a la(s) 11.52.08 a.m..png
Belleza
7 uñas navideñas elegantes que son más elegantes que el manicure rojo
Diciembre 01, 2025
 · 
Karen Luna