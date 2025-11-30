Suscríbete
Uñas navideñas elegantes: 5 diseños de uñas con estampado tartán, cárdigan y tweed que dominarán el invierno

Las texturas clásicas de la moda llegan a tu manicure para darle un toque sofisticado y moderno a tu look navideño.

Noviembre 29, 2025 • 
Lily Carmona
Uñas navideñas elegantes 5 diseños de uñas con estampado tartán, cárdigan y tweed que dominarán el invierno.png

Conoce la nueva tendencia en uñas navideñas.

Instagram @kriss_salas_studio

Esta Navidad, las uñas se inspiran directamente en los textiles más icónicos del invierno: el tartán, los cárdigan tejidos y el tweed clásico. Estos estampados, que en la moda aportan calidez y elegancia, se trasladan al mundo de las uñas para combinar textura, color y un aire festivo.
Si para tu próximo manicure estabas buscando algo que grite “invierno elegante”, estos diseños de uñas te ayudarán a hacerte la protagonista absoluta de la temporada.

Uñas tartán abstractas

El tartán se renueva con una interpretación artística y fluida. Si bien apuesta por sus líneas rectas y cuadriculadas tradicionales, busca plasmarse en formas y trazos irregulares que simulan la textura de una tela sin seguir un patrón uniforme.
El resultado es un manicure moderno y minimalista que mantiene el guiño clásico al textil, pero logra un diseño creativo.

Uñas almendras

Este diseño combina dos estilos: las uñas almendra y el tartán impecablemente uniforme en tonos rojos y azul, el cual se combina con un rojo intenso uniforme para equilibrar el look y que no sean demasiado ostentosas.
El contraste entre el estampado clásico y el color sólido crea un efecto elegante y atemporal, ideal para quienes quieren un manicure navideño, pero que siga siendo sofisticado.

Cardigan nails con cat eye

Ni en esta tendencia el cat eye deja de ser utilizado. Inspiradas en los suéteres tejidos, las cardigan nails muestran líneas horizontales que imitan el punto del tejido. En esta versión, apuesta por incluir el acabado de ojo de gato para aportar un brillo magnético y profundidad al diseño. Este manicure combina textura, luz y una estética cozy perfecta para la temporada navideña e invernal.

Uñas cárdigan largas difuminadas

Para un look más delicado, esta versión apuesta por difuminar las líneas del tejido, logrando un efecto más suave y esponjoso, recreando a la perfección la textura de un suéter.
Esta idea es perfecta para quienes buscan una manicura discreta, pero a la vez llamativa, con un acabado que realmente simule la textura de un suéter calentito.

Tweed nails

Estas uñas recrean la clásica textura entrecruzada del tweed, uno de los tejidos más elegantes del invierno. La versión en blanco y negro es la más icónica; sin embargo, se puede adaptar a colores nude, pastel o metalizados para un toque más vibrante y festivo.
Su apariencia rica en detalles aporta mucha sofisticación a la uña y puede llevarse incluso con relieve y textura gracias al uso de acrílico en polvo y la técnica de las uñas azúcar.

Esta temporada los textiles más elegantes del invierno se trasladan a tus uñas para crear diseños cálidos, festivos y muy refinados.
Desde el tartán hasta el clásico tweed, estos cinco diseños de uñas navideñas serán tu mejor aliado para elevar cualquier atuendo navideño que lleves esta Nochebuena.
¿Te atreverías a usarlos?

Lily Carmona
