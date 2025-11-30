El rey Carlos estaría considerando dar a Beatriz y Eugenia un papel relevante en la realeza tras escándalo con Andrés

La familia real británica vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. Tras la drástica decisión del rey Carlos III de retirar títulos y honores a su hermano, el ahora ex príncipe Andrés, múltiples fuentes señalan que el monarca estaría considerando dar un papel más relevante, aunque puntual, a sus sobrinas, las princesas Beatriz y Eugenia de York.

La idea, que se venía explorando desde antes del escándalo, cobra un nuevo sentido: reforzar la presencia institucional con dos figuras jóvenes, preparadas y dispuestas a apoyar a la corona, sin que ello implique convertirlas en miembros activos en tiempo completo.

El interés de Carlos III: apoyo a sus sobrinas en un momento crítico

De acuerdo con fuentes cercanas al palacio, el rey Carlos no quiere que Beatriz y Eugenia paguen las consecuencias públicas de las acciones de su padre. Ambas han mantenido una vida profesional estable, lejos de los escándalos, y suelen ser valoradas por su discreción, trabajo y cercanía.

Carlos estaría considerando incluir a las princesas de York en actividades oficiales. Getty

Fuentes cercanas a la realeza afirman que las princesas son “amables, trabajadoras y quieren ayudar en lo que puedan a la corona”. Se dice que incluso antes de la reciente controversia, en el palacio ya se analizaba la forma de incorporarlas en actos específicos cuando fuera necesario.

La intención del monarca no sería integrarlas como royals oficiales, sino invitar su participación en eventos puntuales, embajadas culturales y proyectos sociales alineados con sus carreras.

El rol de Eugenia en The King’s Foundation

La princesa Eugenia, de 35 años, acaba de dar un paso significativo en su relación institucional con la corona al convertirse en mentora dentro de The King’s Foundation, la organización emblema del rey Carlos dedicada a la educación, el arte y el patrimonio.

El pasado 13 de noviembre se celebró una recepción dirigida a jóvenes creativos menores de 35 años; ahí, Eugenia se mostró entusiasta y orgullosa de participar.

“Me ha encantado conocerlos y saber de su trabajo. Estoy deseando apoyarlos en su camino hacia el futuro”, declaró la princesa.

Y es que su rol encaja perfectamente con su trayectoria profesional como directora en la prestigiosa galería Hauser & Wirth, lo que la convierte en una figura ideal para impulsar talento creativo dentro de la fundación real.

Beatriz fortalece su agenda institucional

Por su parte, la princesa Beatriz continúa construyendo una presencia pública sólida que, sin ser oficial, mantiene vínculos constantes con causas benéficas y educativas.

Recientemente, fue anunciada como patrona adjunta de The Outward Bound Trust, una organización enfocada en el aprendizaje al aire libre, después de años de servicio como consejera.

Esta responsabilidad se suma a su carrera en el sector tecnológico como vicepresidenta de asociaciones estratégicas en Afiniti, lo que la ha posicionado como una de las royals con un perfil más moderno y profesional.

El posible regreso institucional de las princesas Beatriz y Eugenia representa una oportunidad estratégica para la monarquía británica: presencia joven, profesional y sin escándalos en un momento en que la institución busca estabilidad y renovación.

Aunque nada está decidido, todo apunta a que el rey Carlos III confía en ellas para fortalecer la imagen de la corona y demostrar que los lazos familiares siguen siendo un pilar esencial, incluso en tiempos turbulentos.