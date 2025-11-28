Suscríbete
Realeza

La duquesa Sofía de Edimburgo luce espectacular con el vestido de terciopelo perfecto para Navidad

Sofía de Edimburgo deslumbra con su estilo y aparece impecable con un vestido de gala en terciopelo que resulta ideal para verse refinada y sofisticada en estas fechas decembrinas.

Noviembre 28, 2025 • 
Melisa Velázquez
El vestido de terciopelo de la duquesa Sofía de Edimburgo que está dando de qué hablar

Getty Images

La duquesa Sofía de Edimburgo deslumbró en la cena bienal de los premios RIFLES, celebrada en el City of London Guildhall, enfundada en un extraordinario vestido de terciopelo que se convierte en la inspiración perfecta para lucir elegante y sofisticada en tus celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El glamuroso evento se celebró el pasado 27 de noviembre, donde la duquesa hizo gala de su elegante estilismo, al estilo de la princesa de Gales, Kate Middleton.

Te podría interesar: El vestido “en forma de ramo” con el que la duquesa de Edimburgo honró a un ser querido de la familia real

La esposa del príncipe Eduardo, la querida duquesa Sofía de Edimburgo, impactó con un elegante vestido azul medianoche confeccionado en terciopelo, con mangas cortas y un largo justo por encima de los tobillos.

La duquesa le dio un toque aún más elegante con un cinturón brillante para acentuar la cintura y darle su toque más personal.

La especialista en moda y estilo, Laura Sutcliffe, escribió sobre la elección de estilismo que hizo Sofía para la gran noche: “El terciopelo es una tela suntuosa para lucir en Navidad”, dice. “Capta la luz con maestría y queda de maravilla en un color intenso como el azul medianoche de Sophie”.

En cuanto a los accesorios, la duquesa de 60 años eligió un clutch de lentejuelas de Elie Saab y tacones con purpurina de LK Bennett.

La duquesa de Edimburgo lleva el maquillaje ideal para mujeres de 60+

Además de su elegante elección de vestido, la duquesa también capturó las miradas por su maquillaje festivo, perfecto para iluminar el rostro y rejuvenecer de manera natural después de los 60.

Sofía optó por un maquillaje de ojos intenso y luminoso, construido a partir de sombras oscuras con destellos brillantes, basado en un ahumado clásico en tonos negros, grises y plateados.

El negro se concentra en el párpado móvil para aportar profundidad, el gris se utiliza para difuminar suavemente los bordes y crear una transición elegante y el plateado con purpurina se aplica en el centro del párpado y bajo el arco de la ceja para iluminar y darle un efecto radiante.

Estos puntos de luz elevan completamente el maquillaje, añadiendo ese aire festivo y favorecedor que encaja a la perfección con las celebraciones navideñas.

Sofía de Edimburgo
Melisa Velázquez
