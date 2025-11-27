Aparecen Lilibet y Archie en inesperada salida con Meghan y Harry previo a Thanksgiving

El pasado 26 de noviembre, Meghan Markle y el príncipe Harry viajaron a Los Ángeles como parte de su Fundación Archwell, que se había asociado con Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA), para preparar comida para los angelinos más necesitados.

Sin embargo, los duques de Sussex no fueron solos, pues sus hijos Archie de 6 años y la pequeña Lilibet de 4, se unieron a sus padres para colaborar, haciendo deliciosas galletas para los ciudadanos más necesitados, antes de celebrar el Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias).

Archie y Lilibet preparan galletas con Meghan Markle y el príncipe Harry para los más necesitados

Con emotivas fotografías en su perfil de Instagram, Meghan Markle compartió con sus seguidores cómo enseña a sus hijos a ayudar a las comunidades más vulnerables.

Las fotos del evento muestran a Archie y Lili acompañando a sus padres en la línea de empaquetado mientras formaban bolas de masa para galletas., más tarde, la duquesa de Sussex mostró el producto terminado en sus Historias de Instagram con el mensaje: “Preséntate, haz el bien”.

Archie y Lilibet preparan galletas con Meghan Markle y el príncipe Harry para los más necesitados Instagram/@meghan

En otras fotos, se cortaron docenas de pimientos para que Harry los sirviera sobre recipientes de carne y arroz mientras Meghan observaba, de la mano de Lili.

Ambos lucieron gorras de su fundación, Archewell, para la ocasión, y Meghan lució un delantal a juego, mientras que Harry lució una bata de OBKLA.

El príncipe Harry sirve pimientos Instagram/@meghan

Meghan Markle y el príncipe Harry enseñan a sus hijos el arte de servir y ayudar

A principios de este año, Meghan compartió cómo ella y Harry están criando a Archie y Lili con un sentido de comunidad y una comprensión del valor de los alimentos, utilizando su huerto y un puesto de mercado de agricultores en su casa de Montecito, California, como herramienta de enseñanza.

“Cultivamos muchas verduras, y parte de lo que quiero que aprendan es que la jardinería es realmente genial para los niños, porque les enseña paciencia, les enseña a valorar y apreciar su comida”, dijo Meghan en un episodio del 17 de junio del podcast Aspire con Emma Grede .

Meghan Markle y la princesa Lilibet Instagram/@meghan

“Así que empiezas con la semilla, la ves crecer y ellos esperan. Pero con eso, la pregunta es: ¿ahora quieres vender tu cosecha? ¿Y quieres compartirla con nuestra comunidad?”, continuó.

“Creo que es fundamental que los niños lo entiendan, especialmente aquellos que tienen la suerte de vivir en un hogar privilegiado. Es necesario saber que, al igual que los buenos modales y el cuidado de las cosas que nos rodean, las cosas tienen un valor”.

