Meghan Markle enfrenta nueva controversia: portavoz aclara el origen del vestido de 1.700 de dólares de sus promocionales

Meghan Markle vuelve a encender titulares, esta vez por un detalle aparentemente menor, pero que rápidamente escaló en redes: el origen del vestido verde de un solo hombro que lucen los promocionales de “With Love, Meghan”, su especial navideño para Netflix.

El diseño, valuado en 1.695 dólares, ya había sido usado por ella en una sesión fotográfica de 2022, lo que llevó a algunos medios a sugerir que lo habría conservado sin autorización. Frente a la creciente especulación, su portavoz salió a desmentir categóricamente los rumores.

El origen de la polémica: ¿Se quedó Meghan con un vestido sin permiso?

La controversia inició cuando usuarios y algunos medios detectaron que la duquesa aportaba nuevamente un vestido Galvan “Ushuaia” color verde bosque, idéntico al que había utilizado en una sesión de fotos para “Variety” hace 3 años.

Algunos reportes insinuaron que Meghan habría retenido la prenda sin el consentimiento de los estilistas, insinuando una falta ética por parte de la duquesa.

Sin embargo, un portavoz oficial respondió con firmeza: la información es “categóricamente falsa” y además, “altamente difamatoria”. De acuerdo con la declaración, cualquier prenda que Meghan mantuvo en decisiones pasadas se hizo con plena transparencia y bajo los acuerdos contractuales correspondientes.

¿Qué dicen los expertos de la industria?

Fuentes cercanas al funcionamiento de las redacciones y sets de moda afirman que no existe nada irregular en que una celebridad conserve piezas usadas en producciones editoriales.

En muchos casos, especialmente cuando se trata de figuras públicas que generan interés constante del mercado de reventa, las prendas se ceden temporalmente por seguridad, para evitar que terminen en subastas o ventas no autorizadas.

Meghan, por su parte, tampoco podía aceptar obsequios durante su vida como royal en activo. Antes de su boda en 2018, pagaba su vestuario con recursos propios, y después recibía un presupuesto para indumentaria gestionado por el entonces príncipe Carlos, pues esto es lo que dicta el protocolo.

El mensaje detrás del estilo de Meghan

Aun en medio de la controversia, la duquesa ha reiterado en diversas entrevistas que su forma de vestir va más allá de la estética.

En “The Jamie Kern Lima Show”, Meghan compartió que procura impulsar marcas con valores que le resultan significativos y trabaja de forma consciente para que su imagen refleje mensajes positivos.

“Si no hablaba, ¿cómo iba a comunicarme siquiera a través de lo que usaba?”, reflexionó en una ocasión. Y todo parece apuntar a que su nuevo especial navideño parece seguir esa línea: una celebración de tradiciones y comunidad donde la moda solo acompaña el mensaje principal.

Lejos de tratarse de un acto impropio, el uso del vestido verde en las imágenes promocionales resulta una práctica habitual en la industria y completamente transparente, de acuerdo con lo declarado por el equipo de Meghan Markle. “With Love, Meghan: Holiday Celebration”, se estrena el próximo 3 de diciembre en la plataforma de Netflix.