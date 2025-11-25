Temporada de Sagitario: Los 5 signos del zodiaco que tendrán más suerte antes de que termine el año

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre será la temporada de Sagitario, un signo de fuego regido por Júpiter, el planeta de la abundancia, y que trae consigo una energía de renovación, para cerrar el año con un giro positivo y oportunidades inesperadas.

Aunque la energía de Sagitario influye en todos los signos del zodiaco, cinco de ellos se verán más beneficiados con este golpe de suerte que impactará a distintas áreas de su vida, lo que les permitirá terminar el año con una enorme sonrisa y un sentimiento de esperanza.

Los 5 signos del zodiaco que serán afortunados en la temporada de Sagitario

De acuerdo con la astrología, la temporada de Sagitario se considera como una de las etapas más prósperas para crecer, sanar y avanzar, y estos 5 signos del zodiaco serán los más beneficiados por su energía.

Sagitario

Eres la gran protagonista de la temporada, por lo que no es de extrañar que tengas un tiempo de paz, después de tantos aprendizajes a lo largo del año. Te sentirás con mayor claridad y fortaleza para tomar decisiones que impulsen favorablemente tus proyectos, llevándote a nuevas y mejores propuestas.

Aries

Comparte el elemento fuego con Sagitario, por lo que su buena vibra se te contagia, así que durante esta temporada podrás experimentar un renacimiento profesional, traducido en propuestas laborales, ascensos o colaboraciones clave podrían aparecer justo antes de finalizar el año.

Leo

Tu lado creativo es el que se verá más beneficiado esta temporada, lo que podría traducirse en éxitos y reconocimientos, mejorando tu visibilidad y liderazgo, cosechando los frutos de tu trabajo y esfuerzo.

Libra

La vibra de Sagitario conecta con el lado sociable y diplomático de Libra, por lo que este mes podría traer reconciliaciones, conversaciones importantes y un cierre de año mucho más estable en el terreno emocional, incluso podría recibir hermosas sorpresas en el amor y en las relaciones románticas.

Los 5 signos del zodiaco que serán afortunados en la temporada de Sagitario Tetra Images/Getty Images/Tetra images RF

Acuario

La temporada de Sagitario empuja a los acuarianos a dar pasos decisivos que venían postergando, podría tratarse de una mudanza, un cambio de ciudad, un nuevo proyecto o una relación que se formaliza. La suerte está de su lado si se atreven a actuar.

