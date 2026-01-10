5 cortes de pelo rizado para lucir una melena natural y elegante como la de Nicole Kidman

A pesar de que Nicole Kidman cuenta con una melena rizada de forma natural, por años la asociamos con los pulidos y alisados impecables. Sin embargo, en este nuevo capítulo de su vida, la actriz ha regresado a la textura original de su pelo, dejándonos claro que el pelo rizado es precioso y apostar por él, un gran acierto para favorecer nuestra imagen.

A través de su madre, siente publicación en su cuenta oficial de Instagram (y la primera del año); la actriz apareció luciendo sus rizos definidos y llenos de movimiento, confirmando que el pelo chino no solo es versátil, sino profundamente elegante.

Inspiradas en esta decisión de celebrar su melena tal como es, nos dimos a la tarea de buscar los cinco cortes de pelo más favorecedores para el pelo rizado, con los cuales tu textura natural lucirá sofisticada y con un toque romántico.

Corte clavicut con textura

Antes de que te asustes, déjanos explicarte por qué esta longitud es gran aliada de las melenas rizadas. A pesar de que su largo alcanza la clavícula, el clavicut es una excelente opción en cortes de pelo para ayudar a definir y resaltar los chinos naturales.

Especialmente cuando se acompaña de unas puntas degrafiladas, pues este detalle es ideal para evitar que el pelo haga el “efecto casco” y los mechones de rizo se definan perfectamente.

Corte shag

El shag es un corte sumamente versátil que le va bien a melenas lacias y onduladas, pero las rizadas son una de sus favoritas. Gracias a sus capas estratégicas, los rizos pueden distribuirse a lo largo del pelo para lograr un acabado desenfadado y elegante.

Si estás buscando una opción que dote a tus caireles de mucho movimiento, el shag es el corte indicado. Aunque suele favorecer en mayor medida a rizos sueltos, si tu melena tiene texturas más cerradas, puedes apostar también por él.

Corte en capas largas

Si existe un corte que favorezca infinitamente a las melenas rizadas, esas son las capas. Estas no solo aportan movimiento y definición a los chinos, también logran que adquieran una forma y cuerpo muy lindo, haciendo que estos se conviertan en los protagonistas de tu imagen. Si tu melena es XL, apuesta por capas largas; si cuentas con un corte medio, apuesta por capas cortas.

Corte bob

Aunque este estilo está dirigido a mujeres con ondas marcadas, es decir, con un rizo no tan cerrado, aquellas que tienen una melena con rizos sumamente definidos también podrían apostar por él; sin embargo, en este caso, la recomendación es apostar por un corte más corto, estilo bob francés, para dejar la nuca despejada y proyectar aún más elegancia.

Wolf cut

El corte wolf es un gran aliado del pelo con textura rizada, pues permite que cada rizo caiga de forma armónica y definida, resaltando la densidad y el movimiento de este. Recuerda que las capas siempre serán grandes amigas del pelo chino, y este corte es ejemplo perfecto de ello, pues gracias a su estructura, el rizo no solo luce estilizado, sino que también puede servir como un marco para el rostro, haciendo que este luzca más fino y delicado.

Con su nuevo look, Nicole Kidman nos acaba de dar el pretexto perfecto para lucir nuestro pelo rizado con elegancia, sofisticación y seguridad. Si tú también tienes la bendición de contar con esta textura capilar, deseamos que pruebes algunos de estos cortes de pelo y resaltes la belleza natural de tu melena. ¡Arriba los chinos!