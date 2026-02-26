La reina Letizia se inspira en Lady Di y pone de moda la camisa romántica esta primavera

Para ninguna de nosotras es un secreto que la reina Letizia es uno de los máximos exponentes de la moda de la realeza actual. En cada evento oficial al que acude la monarca, hace gala de un estilo impecable en el que la sofisticación, la elegancia y la sobriedad siempre están presentes.

Aunque no existen prendas que sean únicas y específicamente utilizadas por una figura real, es cierto que algunas quedan asociadas a estas figuras de forma inconsciente, pues se vuelven parte de sus guardarropas; es inevitable no relacionarlas o pensar en ellas cuando las vemos.

Este es el caso del último look que la monarca española llevó en su más reciente aparición pública, el cual, sin quererlo, nos recordó a las queridas camisas con olanes y estilo coquette de Lady Di.

La reina Letizia hace un guiño al estilo de la princesa Diana

Esta mañana, durante una audiencia con una representación del Consejo Español del Cerebro, así como en su reunión con la delegación española que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, Letizia apostó por un atuendo sobrio pero sumamente sofisticado, rescatando de su guardarropa real un par de pantalones color verde de tiro alto y un poco de campana de la firma Hugo Boss, que combinó a la perfección con una blusa blanca perteneciente a la misma casa, que capturó de inmediato la atención por su estética romántica.

La camisa de algodón destacó por su silueta oversize con cuello inglés y delicados volantes en la zona del cuello y los botones, así como por contar con puños a juego con estas texturas de apariencia coqueta, un modelo que inevitablemente nos remitió a la estética de la princesa Diana.

Lady Di y su blusa romántica

Muchísimo tiempo antes de que la estética coquette dominara las tendencias y las pasarelas de moda, Diana Spencer ya había convertido a las blusas románticas en parte esencial de su identidad visual.

Durante la década de los 80 y principios de los 90, la princesa se encargó de popularizar las camisas con volantes, cuellos con moños, mangas vaporosas y diseños dramáticos.

Prendas que contrastaban con la rigidez habitual a la que estábamos acostumbrados a observar en los atuendos reales. Aquellas prendas aportaban sobre la princesa un aire de dulzura, cercanía y, por supuesto, muchísima sofisticación, siendo de entre todas el cuello con moño, que también hemos visto a la reina Letizia lucir en días recientes, uno de sus sellos característicos.

La princesa Diana y sus camisas con olanes. Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Las camisas románticas dominarán primavera 2026

Tejidos ligeros, siluetas fluidas y detalles delicados están tomando muchísima fuerza para coronarse como los diseños predilectos para llevar esta próxima temporada de calor. Blusas y camisas románticas serán piezas clave en el armario de esta primavera, especialmente aquellas que cuenten con volantes sutiles, mangas amplias que aporten elegancia y movimiento a nuestros atuendos, así como prendas que puedan adecuarse a looks formales o relajados con un aire de desenfado.

Por esta razón, la elección de la reina no solamente nos confirma que este tipo de prendas debe ser un must en nuestro guardarropa, sino que también reafirma su dominio de las tendencias, así como de la moda.

Una vez más, la reina Letizia nos demuestra su gran habilidad para apostar por atuendos que no solo serán tendencia, sino que también nos ayudan a crear estilos sofisticados y sumamente elegantes. Hoy, durante su estadía en el Palacio de la Zarzuela, la monarca confirmó el regreso de la camisa romántica como una de las piezas imprescindibles para lucir esta primavera, inspirándose en el estilo de Lady Di.