Robert Carradine muere a los 71 años : Así se despidió Hilary Duff de su entrañable papá en Lizzie McGuire

A través de un comunicado difundido en Instagram este 24 de febrero, la familia de Robert Carradine confirmó su fallecimiento a los 71 años. La noticia conmocionó a Hilary Duff, quien compartió escena con él en Lizzie McGuire y se mostró profundamente afectada por su partida.

De acuerdo con informes de Deadline, Robert se quitó la vida el lunes 23 de febrero, luego de un fuerte batalla contra la depresión y trastorno bipolar, que ha dejado un profundo vacío en el corazón de quienes más lo amaban.

Hilary Duff se despide de Robert Carradine, su padre en Lizzie McGuire

Con una emotiva publicación en Instagram, Hilary expresó su dolor por la pérdida del actor que fue su padre en la pantalla entre 2001 y 2004, donde daba vida a Sam McGuire en la serie Lizzie McGuire.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en la pantalla. Siempre estaré agradecida por ello”.

Continuó: “Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón está con él, con su familia y con todos los que lo querían”, agregó la protagonista de Lizzie McGuire.

¿De qué murió Robert Carradine, padre de Hilary Duff en Lizzie McGuire?

En el comunicado, la familia del actor que falleció a los 71 años, dio a conocer la difícil batalla que enfrentó contra sus problemas de salud mental durante los últimos años, esperando que su experiencia sea de ayuda para quienes enfrentan lo mismo.

“Con profunda tristeza debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar”.

Muere Robert Carradine a los 71 años de edad Getty Images

El mensaje agregó: “Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales. En este momento pedimos privacidad para poder llorar esta pérdida”.

Su hermano mayor, el actor Keith Carradine, declaró a Deadline que la familia quería que se conociera la batalla que enfrentó Robert: “Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció”.

Keith añadió: “Quiero celebrarlo por su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño”.

