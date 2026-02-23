Sarah Ferguson huye a clínica de lujo en Suiza en medio del escándalo del Príncipe Andrés

El pasado 19 de febrero se produjo un hecho sin precedentes, el ex príncipe Andrés fue detenido en su residencia en Buckingham por presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas al revelar información confidencial al criminal Jeffrey Epstein.

En medio del escándalo y caída de su exesposo, no se ha dejado de especular sobre el paradero de Sarah Ferguson, quien también se ha visto implicada en los nuevos documentos desclasificados del caso Epstein.

Te podría interesar: Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson cierran sus puertas por el caso Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson huyó del Reino Unido para refugiarse en una clínica de bienestar en Suiza

De acuerdo con medios británicos como el Daily Mail y The Sun, Sarah Ferguson huyó a Paracelsus Recovery, una clínica de bienestar en Suiza con costos que no están al alcance de cualquiera, pues supera los 150 mil euros.

El Daily Mail ha reportado que Ferguson se registró en el exclusivo lugar después de Navidad, y permaneció allí hasta finales de enero.

“Siempre se siente como en casa en Paracelso, y sabe que recibirá amor y atención allí, así como tratamiento de salud experto cuando se sienta más vulnerable”, dijo una fuente al Daily Mail.

Otra fuente supuestamente dijo que Ferguson, que anteriormente había aparecido en vídeos promocionales de la clínica y escribió un artículo de opinión para The Telegraph, tiene “una relación fuerte con Paracelso, así que era el lugar obvio para alejarse de todo”.

Sin embargo, tras la detención de Andrés Mountbatten-Windsor el 19 de febrero, se desconoce el paradero actual de Ferguson.

Sarah Ferguson huyó del Reino Unido para refugiarse en una clínica de bienestar en Suiza Getty Images

¿Cuánto cuesta la exclusiva clínica en Suiza donde Sarah Ferguson?

El centro ofrece programas personalizados contra la ansiedad, el estrés o los traumas, con servicios de lujo, cuyos costos pueden alcanzar los 150.000 euros por tres días y superar los 350.000 euros por un mes.

La institución, que no ha confirmado ni desmentido la estancia de Ferguson, debido a su protocolo de confidencialidad, dedica un mínimo de 15 profesionales, incluidos médicos, terapeutas y otros especialistas, a cada uno de sus clientes, según su página web.

Los clientes de la clínica se alojan en áticos privados frente al lago y reciben servicios, incluido un chef personal, según la web de Paracelsus Recovery.

¿Dónde está Sarah Ferguson?

Tras su estancia en Suiza, el paradero de Ferguson se volvió incierto, algunas versiones la sitúan en los Alpes franceses y otras en los Emiratos Árabes Unidos, países con los que mantiene vínculos personales y profesionales.

También se ha mencionado Doha, donde reside temporalmente una de sus hijas, pues según diversas fuentes, esta vida itinerante respondería a su intención de mantenerse alejada del foco mediático mientras define sus próximos pasos.

