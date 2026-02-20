Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson cierran sus puertas por el caso Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson vuelve a estar en el centro de la polémica, pues luego de darse a conocer nuevos archivos relacionados con el caso Epstein, quedó al descubierto la estrecha relación que mantenía con el fallecido criminal.

Con su reputación por los suelos y la reciente detención de su ex esposo, Andrés Mountbatten Windsor, se ha dado a conocer que seis empresas que estaban vinculadas a ella, han decidido cerrar sus puertas.

Te podría interesar: Sarah Ferguson se exilia del Reino Unido y encuentra refugio en los Emiratos Árabes con terribles problemas económicos

Las empresas de Sarah Ferguson que cerraron por su relación con Jeffrey Epstein

Según registros de Companies House, la exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor figura como única directora de al menos seis empresas, entre ellas S. Phoenix Events Limited, Fergie’s Farm Limited y La Luna Investments Limited, que recientemente solicitaron su disolución.

Estas gestiones ocurrieron semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara los llamados “archivos Epstein”, documentos que señalan que Ferguson habría mantenido contacto con Jeffrey Epstein tras su condena en 2008, algo que su equipo negó en su momento.

Las solicitudes de cierre implican que, salvo que se presenten objeciones o razones legales contrarias en las próximas semanas, las seis empresas serán eliminadas del registro mercantil y dejarán de existir como entidades legales.

Las empresas de Sarah Ferguson que cerraron por su relación con Jeffrey Epstein Getty Images

Los problemas financieros de Sarah Ferguson

Con el cierre de estas empresas, la situación económica de Sarah se verá aún más afectada, según el Daily Mail, la exduquesa busca una fuente de ingresos que le permita mantener su estilo de vida, pero ante la falta de oportunidades, especialmente en el Reino Unido, ha decidido tomarse un tiempo para reorganizarse y replantear su futuro profesional.

“Ella es muy consciente de que el dinero es su mayor problema, sobre todo ahora que sus contratos literarios se han ido al traste. A pesar de que lleva décadas sin ser miembro de la familia real, su rol como escritora le daba cierta tranquilidad, pero esta posibilidad ya no existe”.

Por otra parte, muchos creen que ahora que Andrés fue arrestado, ella podría ser la próxima en ser detenida y sometida a una exhaustiva investigación.

