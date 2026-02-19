Arrestan al ex príncipe Andrés: así reaccionó el rey Carlos y la familia real

La mañana de este jueves 19 de febrero, Andrés Mountbatten-Windsor fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en la vida pública por la policía del Valle del Támesis, convirtiéndose en el primer miembro de la Familia Real en ser detenido en tiempos modernos.

A pesar de su detención, miembros de la Familia Real han continuado con sus compromisos reales; sin embargo, su hermano, el rey Carlos III, ya ha emitido un comunicado sobre el caso del ex príncipe Andrés.

El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor

En un comunicado emitido desde el Palacio de Buckingham el rey Carlos III dijo: “He recibido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrés Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el cargo público.

Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga este asunto de la manera adecuada y por las autoridades correspondientes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro total y sincero apoyo y cooperación.

Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. A medida que avanza este proceso, no sería correcto que yo comentara más sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio para todos ustedes”.

Kate Middleton y el príncipe William reaccionan al arresto del ex príncipe Andrés

Aunque no se espera que los príncipes de Gales emitan algún comunicado respecto al arresto de Andrés Mountbatten-Windsor, medios británicos saben de buena fuente que apoyan la postura del rey Carlos III y la declaración que ha hecho posterior al arresto de su hermano.

A principios de este mes, un portavoz del príncipe William y Kate Middleton, dijo que estaban “profundamente preocupados” por las continuas revelaciones sobre el delincuente Jeffrey Epstein.

“Puedo confirmar que el Príncipe y la Princesa están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, dijo el portavoz el 9 de febrero desde Arabia Saudí, donde William inició una visita oficial.

En su cumpleaños 66, el ex duque de York fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público en su actual residencia en Sandringham.

