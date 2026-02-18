Revelan emails de Jeffrey Epstein relacionados con el caso del ex príncipe Andrés

Andrés Mountbatten-Windsor siempre ha negado cualquier irregularidad en sus vínculos con Jeffrey Epstein, durante una entrevista en 2019 para la BBC, negó haber conocido a su acusadora Virginia Giuffre; sin embargo, nuevos correos revelan nuevamente que estaba mintiendo.

Un correo electrónico sin censurar publicado por el Departamento de Justicia muestra que Jeffrey Epstein no cuestionó la afirmación de un periodista de que el ex príncipe Andrés mantuvo relaciones sexuales con su acusadora.

Te podría interesar: Los archivos Epstein habrían sido alterados para eliminar más menciones al ex príncipe Andrés

El correo que confirma la relación del ex príncipe Andrés con Virginia Giuffre

En un correo electrónico de enero de 2015 incluido en la última tanda de documentos relacionados con Epstein, el periodista Landon Thomas Jr. aconsejó a Epstein que se distanciara de Andrés a medida que se intensificaba el escrutinio de su relación.

Después de que Epstein escribiera que su “reputación, admitidamente, ha sufrido un golpe”, Thomas respondió que Andrés era un problema central. “Creo que el gran problema es separarse de Andrés”, escribió, añadiendo que la relación de Epstein con el entonces duque era “mantener viva la historia”.

Thomas hizo entonces una afirmación directa sobre las acusaciones relacionadas con Giuffre, refiriéndose a ella por las iniciales de su apellido de soltera, Virginia Roberts.

“Quiero decir, al final tuvo sexo consensuado con VR. Y la realidad virtual te funcionó. El resto es atmosférico”, continúa el correo. “¡Has seguido adelante! La gente no lo sabe y no puede aceptarlo a menos que tú lo digas”.

Epstein no parece desafiar ni corregir la caracterización de Thomas en el intercambio, un detalle que destaca porque Andrew ha negado consistentemente haber tenido contacto sexual con Giuffre y ha dicho que nunca la conoció.

El correo que confirma la relación del ex príncipe Andrés con Virginia Giuffre Getty Images

Andrés Mountbatten Windsor siempre ha negado su relación con Virginia Giuffre

Andrés, quien fue despojado de sus títulos reales y privilegios por su hermano, el rey Carlos III, en octubre de 2025 y obligado a mudarse de su hogar en Royal Lodge, fue mencionado en una demanda contra Epstein presentada por Giuffre, alegando que ella fue víctima de trata de personas con Andrés cuando ella tenía 17 años, y que tuvo tres encuentros sexuales con él.

“Nadie puede demostrar si esa fotografía ha sido manipulada o no, pero no recuerdo que esa fotografía se haya tomado nunca”, dijo Andrés en la reunión.

En 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre sin admitir ninguna responsabilidad.

