¿Cuándo comienza y termina el Año Nuevo chino 2026? Todo lo que debes saber sobre este inicio de ciclo

Entre faroles rojos, sobres con dinero y reuniones familiares enormes, el Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más impresionantes del mundo.

Febrero 17, 2026 • 
Karen Luna
flat-lay-fortune-cookies-teapot-chinese-new-year.jpg

¿Cuándo comienza y termina el Año Nuevo chino 2026?

Freepik

Si te pones a pensar en cómo el mundo celebra sus comienzos, el Año Nuevo Chino es una de esas fiestas que te dan ganas de aprender más porque no es solo fiesta: es tradición, familia, historia y una vibra buenísima para arrancar de cero.

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino?

Este año, el Año Nuevo Chino 2026 empieza el martes 17 de febrero de 2026, esta fecha no es aleatoria porque es cuando ocurre la luna nueva que da inicio al año en el calendario lunar tradicional. Por eso a veces cae en enero y a veces en febrero.

Antes de ese día, el 16 de febrero es la víspera (el famoso New Year’s Eve lunar), cuando las familias hacen la reunión más importante del año y comparten una cena que simboliza unión y buenos deseos para lo que viene.

Año Nuevo Chino 226: ¿Cuánto dura la fiesta?

A diferencia de nuestro Año Nuevo (que es solo un día), el Año Nuevo Chino se vive a lo grande:

  • El inicio oficial del Año Nuevo Chino es el 17 de febrero de 2026.
  • Las celebraciones tradicionales duran alrededor de 15–16 días, terminando con el hermoso Festival de los Faroles, el 3 de marzo de 2026.
  • Pero el ciclo lunar completo (lo que sería “el año” en el calendario chino) se extiende hasta el 5 de febrero de 2027, cuando comienza el siguiente signo zodiacal.
5 signos del zodiaco chino que se podrían volver ricos durante el Año del Caballo de Fuego.png

Este año, el Año Nuevo Chino 2026 empieza el martes 17 de febrero de 2026.

Canva

Así que si estás pensando en aprender sobre esta tradición o aprovechar para viajar, sabes que entre mediados de febrero y principios de marzo encontrarás celebraciones, decoraciones y eventos culturales en muchas partes del mundo.

¿Qué animal representa este año?

El 2026 es el Año del Caballo de Fuego, que en el zodiaco chino, el caballo simboliza libertad, energía, movimiento y aventura, el elemento fuego le da una pizca extra de pasión. Este combo se interpreta como un año donde puede invitarte a la acción, la creatividad, además de la fuerza para emprender cosas nuevas.

Aunque oficialmente los días feriados en China suelen cubrir una semana (por ejemplo, del 15 al 23 de febrero), la tradición completa todavía respeta esos 15 o16 días de celebración que vemos desde hace siglos.

El ciclo del caballo: una ola de energía fresca, retos y grandes oportunidades

La leyenda cuenta que el emperador de Jade quiso nombrar los años y para hacerlo le pidió a los animales cruzar un río. La rata ganó gracias a su astucia; el buey quedó segundo y después llegaron el tigre, el conejo y el dragón. La serpiente se adelantó al caballo y luego arribaron la cabra, el mono y el gallo. El perro y el cerdo llegaron al final,completando así el zodiaco chino.

Han pasado 60 años desde el último ciclo del Caballo de Fuego, que ocurrió entre 1966 y 1967, por lo que es vital mirar con curiosidad lo que aconteció en esos años. Ahora este nuevo ciclo 2026–2027 llega cargado de vitalidad, movimiento y con ganas de cruzar fronteras. Habrá viajes, la oportunidad de tomar decisiones valientes y avanzar, siempre que sepas pausar y ajustar el ritmo ante cambios inesperados. Este exceso de energía puede generar progreso, pero si se desborda traer choques y tensiones. Trabajar en equipo, evitar luchas de poder y canalizar bien el impulso te permitirá alcanzar libertad y crecer con fuerza. ¡Descubre tu suerte!

Tu signo chino es caballo si naciste en estas fechas:

  • Caballo de fuego

Del 21 de enero de 1966 al 8 de

febrero de 1967

• Caballo de tierra

Del 7 de febrero de 1978 al 27 de

enero de 1979

• Caballo de metal

Del 27 de enero de 1990 al 14 de

febrero de 1991

• Caballo de agua

Del 12 de febrero de 2002 al 31

de enero de 2003

• Caballo de madera

Del 31 de enero de 2014 al 18

de febrero de 2015

Captura de pantalla 2026-02-17 a la(s) 2.23.45 p.m..png

¿Cómo calcular tu signo chino?

Getty y cortesía

¿Cómo calcular tu signo chino?

Recuerda que en el calendario chino, el año nuevo no empieza el 1 de enero, más bien empieza con la luna nueva (que cae entre enero y febrero), por lo que si naciste en el mes de enero, revisa cuándo empezó el año chino en tu año de nacimiento para determinar qué animal eres.

Captura de pantalla 2026-02-17 a la(s) 2.23.24 p.m..png

Así puedes calcular tu horóscopo chino.

Getty y cortesía

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
