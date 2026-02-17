Suscríbete
Realeza

Los archivos Epstein habrían sido alterados para eliminar más menciones al ex príncipe Andrés

Los cambios se habrían efectuado en las últimas dos semanas en los correos electrónicos intercambiados entre Andrés Mountbatten-Windsor y Jeffrey Epstein.

Febrero 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué Andrés Mountbatten-Windsor ha retrasado su mudanza de Royal Lodge?

Archivos del caso Epstein eliminan pruebas contra el ex príncipe Andrés

Getty Images

El pasado 30 de enero se dieron a conocer documentos desclasificados del caso Epstein por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que revelan a mayor detalles los nexos del ex príncipe Andrés con el fallecido criminal.

Sin embargo, el medio The Sun ha denunciado que en las últimas semanas, esos documentos han sido alterados con la finalidad de eliminar que más información sobre Andrés salga a la luz.

Te podría interesar: El príncipe William llevaba años luchando para expulsar al ex príncipe Andrés de la Familia Real: “Quería que desapareciera”

También puedes leer:
príncipe Andrés y el rey Carlos III.jpg
Realeza
La abrupta decisión que tomaría el rey Carlos III luego de que el príncipe Andrés apareciera en la lista negra de Jeffrey Epstein
Enero 08, 2024
 · 
Emma Duarte
El palacio de Buckingham
Realeza
Por qué a los reyes de Inglaterra no les gusta vivir en el Palacio de Buckingham
Enero 06, 2024
 · 
Emma Duarte

Archivos del caso Epstein eliminan pruebas contra el ex príncipe Andrés

The Sun argumentó haber encontrado más de 100 documentos relacionados con el hermano del rey Carlos III con la palabra clave “tdoy”, siglas en inglés del título que entonces ostentaba Andrés como duque de York.

De los 3.5 archivos que fueron liberados, se filtraban todos aquellos correos electrónicos donde Andrés aparece como remitente o destinatario; sin embargo, se ha comprobado que días después, estos archivos ya no están disponibles, ahora las capturas de pantalla son las únicas pruebas.

Esto está frustrando a la Justicia. Es un encubrimiento del crimen”, afirmó Jess Michaels, sobreviviente de la red del magnate, quien sostuvo que este tipo de acciones buscan proteger a los responsables e intimidar a quienes denuncian.

El hermano de Virginia Giuffre, Sky Roberts, también denunció que los nombres de los criminales involucrados están siendo protegidos, mientras que los nombres de las víctimas permanecen visibles y vulnerables.

Archivos del caso Epstein eliminan pruebas contra el ex príncipe Andrés

¿Andrés Mountbatten-Windsor podría ir a la cárcel?

En el Reino Unido, la Policía del Valle del Támesis ha comenzado una investigación por los supuestos correos donde Andrés compartía información clasificada del Reino Unido a Epstein, y se dice que tiene la intención de comenzar una nueva por las víctimas; sin embargo esta última no se ha confirmado.

No obstante, especialistas y sectores de la opinión pública consideran insuficiente esa postura y presionan para que el rey Carlos III pida a su hermano declarar en Estados Unidos, en un caso que sigue generando cuestionamientos sobre encubrimientos, poder e impunidad.

Te podría interesar: ¿Andrés Mountbatten-Windsor podría ir a la cárcel? La policía inicia nuevas investigaciones en su contra

príncipe Andrés
Melisa Velázquez
Relacionado
flat-lay-fortune-cookies-teapot-chinese-new-year.jpg
Horóscopos
¿Cuándo comienza y termina el Año Nuevo chino 2026? Todo lo que debes saber sobre este inicio de ciclo
Febrero 17, 2026
 · 
Karen Luna
Mantras y frases para cerrar el año de la Serpiente y darle la bienvenida al Caballo de Fuego
Horóscopos
Mantras y frases para cerrar el Año de la Serpiente y darle la bienvenida al Año del Caballo de Fuego y atraer la suerte
Febrero 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Qué hacer durante el Año Nuevo Chino para atraer la buena suerte?
Estilo de vida
Año Nuevo Chino 2026: 5 maneras de celebrarlo para atraer la riqueza este Año del Caballo de Fuego
Febrero 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las fotos inéditas de la princesa Leonor que compartió la Casa Real de España
Realeza
La Princesa Leonor, en 13 imágenes inéditas reveladas por la Casa Real: de su nacimiento a su presente
Febrero 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez