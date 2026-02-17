Los archivos Epstein habrían sido alterados para eliminar más menciones al ex príncipe Andrés

El pasado 30 de enero se dieron a conocer documentos desclasificados del caso Epstein por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que revelan a mayor detalles los nexos del ex príncipe Andrés con el fallecido criminal.

Sin embargo, el medio The Sun ha denunciado que en las últimas semanas, esos documentos han sido alterados con la finalidad de eliminar que más información sobre Andrés salga a la luz.

Archivos del caso Epstein eliminan pruebas contra el ex príncipe Andrés

The Sun argumentó haber encontrado más de 100 documentos relacionados con el hermano del rey Carlos III con la palabra clave “tdoy”, siglas en inglés del título que entonces ostentaba Andrés como duque de York.

De los 3.5 archivos que fueron liberados, se filtraban todos aquellos correos electrónicos donde Andrés aparece como remitente o destinatario; sin embargo, se ha comprobado que días después, estos archivos ya no están disponibles, ahora las capturas de pantalla son las únicas pruebas.

“Esto está frustrando a la Justicia. Es un encubrimiento del crimen”, afirmó Jess Michaels, sobreviviente de la red del magnate, quien sostuvo que este tipo de acciones buscan proteger a los responsables e intimidar a quienes denuncian.

El hermano de Virginia Giuffre, Sky Roberts, también denunció que los nombres de los criminales involucrados están siendo protegidos, mientras que los nombres de las víctimas permanecen visibles y vulnerables.

¿Andrés Mountbatten-Windsor podría ir a la cárcel?

En el Reino Unido, la Policía del Valle del Támesis ha comenzado una investigación por los supuestos correos donde Andrés compartía información clasificada del Reino Unido a Epstein, y se dice que tiene la intención de comenzar una nueva por las víctimas; sin embargo esta última no se ha confirmado.

No obstante, especialistas y sectores de la opinión pública consideran insuficiente esa postura y presionan para que el rey Carlos III pida a su hermano declarar en Estados Unidos, en un caso que sigue generando cuestionamientos sobre encubrimientos, poder e impunidad.

