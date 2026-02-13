¿Andrés Mountbatten-Windsor podría ir a la cárcel? La policía inicia nuevas investigaciones en su contra

La situación del ex príncipe Andrés se agrava, el pasado 30 de enero se dieron a conocer nuevos archivos desclasificados del caso Epstein, que señalan al hermano del rey Carlos III como responsable de varios delitos graves.

De acuerdo con varios medios británicos, la Policía del Valle del Támesis ya ha iniciado un par de investigaciones en contra de Andrés por delitos graves, que de llegar a una resolución, el hermano del rey Carlos III podría ir a la cárcel, pues ya no contaría con ningún tipo de inmunidad.

¿De qué delitos se le acusa a Andrés Mountbatten-Windsor?

La Policía del Valle del Támesis informó que analiza acusaciones de que Andrés Mountbatten-Windsor habría compartido informes confidenciales de su labor como enviado comercial con Jeffrey Epstein, mientras que el rey Carlos III expresó su respaldo a cualquier investigación.

Se dice que de ser encontrado culpable, la condena es de cadena perpetua, pues a diferencia del rey Carlos III, él no cuenta con inmunidad por lo que puede ser procesado penalmente.

Sin embargo, no es el único delito por el que se le acusa, pues se dice que la Policía británica también iniciará una investigación por presunto tráfico sexual contra Andrés, tras nuevas indagatorias relacionadas con Jeffrey Epstein.

Según los señalamientos, habría trasladado a víctimas en el avión del financiero y facilitado su acceso al Buckingham Palace bajo el nombre en clave “Señora Windsor”.

Los archivos de Jeffrey Epstein revelan que su avión privado Boeing 727-100 aterrizó alrededor de 90 veces en el Reino Unido, incluso después de su condena en 2008 por delitos sexuales contra menores.

Gordon Brown, ex primer ministro, pidió a Scotland Yard abrir una investigación criminal contra el ex duque de York que vaya más allá de posibles faltas en el cargo público y de la Ley de Secretos Oficiales.

¿Andrés Mountbatten-Windsor podría ir a la cárcel?

Aunque forma parte de la realeza, Andrew Mountbatten-Windsor puede ser procesado y encarcelado si es hallado culpable, ya que los miembros de la familia real no están exentos de la ley; un antecedente es el caso de Anne, Princess Royal, quien fue multada en 2002 tras un incidente con uno de sus perros.

Estar bajo investigación no implica culpabilidad: el proceso legal evalúa las pruebas antes de decidir, y toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, pero de ser encontrado culpable, recibiría la pena máxima.